آخر الاخبار

انتشار ظاهرة غريبة بين النساء في مناطق الأسد مسلسل كرتوني شهير توقع سيناريو الغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998 مفتي سلطنة عمان يخرج عن صمته بخصوص أزمة أوكرانيا الإمارات تكشف عن أزمة في العلاقات مع واشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا رئيس الوزراء اليمني: استمرار الاجماع الدولي حول اليمن عامل أساسي لتحقيق السلام بالأسماء.. مصرع 717 حوثياً خلال شهر فبراير المنصرم بينهم 84 قيادياً رفيعاً (تعرف عليهم) متضررون فجرت مليشيا الحوثي منازلهم يطالبون بإنصافهم ومحاكمة المليشيا محلياً ودولياً باعترافهم.. المناطق الخاضعة للحوثيين تعيش أزمة هي الأسوأ على الإطلاق منذ بدء الحرب محمد بن سلمان يتحدث عن التغيرات الحاصلة في المملكة ويؤكد: نسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته مشروع جديد يوفر فرص عمل لـ8 آلاف شاب يمني

انتشار ظاهرة غريبة بين النساء في مناطق الأسد

الخميس 03 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 486

انتشرت مؤخرًا ظاهرة غريبة بين النساء في مناطق سيطرة الأسد في سوريا، بتأثير الحرب، وبسبب تأخر سن الزواج لدى الكثير من الفتيات.

ونقلت صحيفة ”البعث“ الموالية عن الأخصائي في مجال الإخصاب والعقم، رامي الناصر، أن نسبة النساء التي تقوم بتجميد بويضاتها، بسبب تأخر سن الزواج، في مناطق سيطرة الأسد، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. وأضاف أن عملية تجميد البويضات لدى النساء لم تكن تجري إلا في ظروف نادرة في سوريا، قبل الحرب، كحالات العلاج الكيماوي، ثم حالات النساء المصابة بأمراض مناعية.

وأوضحت المصادر أن نسبة تلك العمليات ارتفعت منذ العام 2018، وذلك بسبب رغبة الفتيات بعدم فقدان حقهن بأن يكنّ أمهات مستقبلًا.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة إجراء تلك العمليات سابقًا لم تكن تتجاوز أربع أو خمس حالات في العام، إلا أنها تجاوزت مؤخرًا العدد المحدد، لكن ليس في العام بل بالشهر.

وتعرف عملية تجميد البويضات باسم آخر، وهو “حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد”، وهي تساعد النساء على الحمل في المستقبل، ويتم فيما بعد إذابة البيضة المجمدة وتلقيحها بحيوان الرجل المنوي، خارجيًا، ثم زراعتها برحم المرأة.

إقراء أيضاً
مسلسل كرتوني شهير توقع سيناريو الغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998
مفتي سلطنة عمان يخرج عن صمته بخصوص أزمة أوكرانيا
نصائح للعروس لبشرة رائعة في أشهر قليلة
روسيا تنقل معركة أوكرانيا إلى فيسبوك وتفرض قرارات جديدة
الكشف عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام وتكاليف المناسك بمصر
شابة أمريكية تحصل لها صدفة لا تنسى.. وثقتها الصحافة والتاريخ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس