مسلسل كرتوني شهير توقع سيناريو الغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998 مفتي سلطنة عمان يخرج عن صمته بخصوص أزمة أوكرانيا الإمارات تكشف عن أزمة في العلاقات مع واشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا رئيس الوزراء اليمني: استمرار الاجماع الدولي حول اليمن عامل أساسي لتحقيق السلام بالأسماء.. مصرع 717 حوثياً خلال شهر فبراير المنصرم بينهم 84 قيادياً رفيعاً (تعرف عليهم) متضررون فجرت مليشيا الحوثي منازلهم يطالبون بإنصافهم ومحاكمة المليشيا محلياً ودولياً باعترافهم.. المناطق الخاضعة للحوثيين تعيش أزمة هي الأسوأ على الإطلاق منذ بدء الحرب محمد بن سلمان يتحدث عن التغيرات الحاصلة في المملكة ويؤكد: نسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته مشروع جديد يوفر فرص عمل لـ8 آلاف شاب يمني سيناريو مروع للعالم كله تتحدث عنه روسيا «الضغط على الزر النووي»
تداول ناشطو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع من حلقة قديمة للمسلسل الكرتوني الشهير “عائلة سمبسون” تبين أن توقع غزو روسيا لأوكرانيا، وبإعادة إحياء الاتحاد السوفيتي، وكذلك إعادة بناء جدار برلين ، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.
وعقد ناشطو منصة “تويتر” مقارنة بين السناريو الروسي الحالي في أوكرانيا، وبين الحلقة 19 من الموسم 9 من سلسلة “سيمبسون” بعنوان سيمبسون تايد”، تم بثها في عام 1998.
وجاء في هذه الحلقة، أن هومير (أبرز شخصية في المسلسل)، دخل بطريق الخطأ، إلى المياه الروسية، وذلك عند إجرائه تمرينًا عسكريًا باستخدام غواصة، وتظهر الحلقة أن هذا الأمر اتخذه الاتحاد السوفيتي، والذي كان قد “أعيد إحياؤه مؤخرًا” في المسلسل، ذريعة إلى نشر قوات ودبابات في الشوارع، والعمل على إعادة بناء جدار برلين بشكل فوري. وأكد مدير مسلسل “سيمبسون” Simpsons، “آل جين”، على صحة أوجه التشابه عبر تغريدة قال فيها: “”من المحزن جداً أن أقول إن هذا لم يكن من الصعب التنبؤ به”.
ومنذ ظهوره التلفزيوني الأول في الولايات المتحدة في عام 1989 ، لم يجعل عائلة سمبسون الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم يضحكون فحسب، بل كان أيضا يتميز بموهبة في التوقع بالمستقبل في مناسبات عديدة. سواء كان ذلك في انتخاب دونالد ترامب، أو ظهور سوبر بول أو التطورات التكنولوجية المختلفة مثل الهواتف الذكية، وغير ذلك.