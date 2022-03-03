مسلسل كرتوني شهير توقع سيناريو الغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998

الخميس 03 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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تداول ناشطو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع من حلقة قديمة للمسلسل الكرتوني الشهير “عائلة سمبسون” تبين أن توقع غزو روسيا لأوكرانيا، وبإعادة إحياء الاتحاد السوفيتي، وكذلك إعادة بناء جدار برلين ، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وعقد ناشطو منصة “تويتر” مقارنة بين السناريو الروسي الحالي في أوكرانيا، وبين الحلقة 19 من الموسم 9 من سلسلة “سيمبسون” بعنوان سيمبسون تايد”، تم بثها في عام 1998.

وجاء في هذه الحلقة، أن هومير (أبرز شخصية في المسلسل)، دخل بطريق الخطأ، إلى المياه الروسية، وذلك عند إجرائه تمرينًا عسكريًا باستخدام غواصة، وتظهر الحلقة أن هذا الأمر اتخذه الاتحاد السوفيتي، والذي كان قد “أعيد إحياؤه مؤخرًا” في المسلسل، ذريعة إلى نشر قوات ودبابات في الشوارع، والعمل على إعادة بناء جدار برلين بشكل فوري. وأكد مدير مسلسل “سيمبسون” Simpsons، “آل جين”، على صحة أوجه التشابه عبر تغريدة قال فيها: “”من المحزن جداً أن أقول إن هذا لم يكن من الصعب التنبؤ به”.

ومنذ ظهوره التلفزيوني الأول في الولايات المتحدة في عام 1989 ، لم يجعل عائلة سمبسون الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم يضحكون فحسب، بل كان أيضا يتميز بموهبة في التوقع بالمستقبل في مناسبات عديدة. سواء كان ذلك في انتخاب دونالد ترامب، أو ظهور سوبر بول أو التطورات التكنولوجية المختلفة مثل الهواتف الذكية، وغير ذلك.