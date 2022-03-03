آخر الاخبار

مسلسل كرتوني شهير توقع سيناريو الغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998 مفتي سلطنة عمان يخرج عن صمته بخصوص أزمة أوكرانيا الإمارات تكشف عن أزمة في العلاقات مع واشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا رئيس الوزراء اليمني: استمرار الاجماع الدولي حول اليمن عامل أساسي لتحقيق السلام بالأسماء.. مصرع 717 حوثياً خلال شهر فبراير المنصرم بينهم 84 قيادياً رفيعاً (تعرف عليهم) متضررون فجرت مليشيا الحوثي منازلهم يطالبون بإنصافهم ومحاكمة المليشيا محلياً ودولياً باعترافهم.. المناطق الخاضعة للحوثيين تعيش أزمة هي الأسوأ على الإطلاق منذ بدء الحرب محمد بن سلمان يتحدث عن التغيرات الحاصلة في المملكة ويؤكد: نسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته مشروع جديد يوفر فرص عمل لـ8 آلاف شاب يمني سيناريو مروع للعالم كله تتحدث عنه روسيا «الضغط على الزر النووي»

مفتي سلطنة عمان يخرج عن صمته بخصوص أزمة أوكرانيا

الخميس 03 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 180

هاجم الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام سلطنة عمان التصريحات العنصرية الصادرة عن المسؤولين والإعلاميين الغربيين خلال ردود الفعل على الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مفتي عمان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر: “التصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار”.

وأضاف الشيخ الخليلي “فمهما حاولوا تضليل العقول بالشعارات الزائفة التي يحملونها ويلوحون بها بين الناس من ـ ديمقراطية وحرية ومساواة ـ فإنهم يكنون من وراء ذلك ما يكنونه من تحقير المسلمين والاستخفاف بهم. وعدم المبالاة بحقوقهم أو الاكتراث بمصيرهم.” وتساءل مفتي عُمان ما إن كانت عقول المسلمين تفتحت على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟ أم “أنهم لا يزالون يعلقون عليهم الآمال، ويرجون منهم أحسن ما يرتجى من كونهم هم المظلة الواقية لهم من جميع الشرور؟!”.

وأكد في الختام أنه قد صدق قول الله تعالى فيهم “قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر” (ال عمران 118).

إقراء أيضاً
مسلسل كرتوني شهير توقع سيناريو الغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998
نصائح للعروس لبشرة رائعة في أشهر قليلة
روسيا تنقل معركة أوكرانيا إلى فيسبوك وتفرض قرارات جديدة
الكشف عن الفئات الممنوعة من الحج هذا العام وتكاليف المناسك بمصر
شابة أمريكية تحصل لها صدفة لا تنسى.. وثقتها الصحافة والتاريخ
كم مرة تستحم؟ .. خبراء يكشفون أثر ذلك على ضعف جهاز المناعة!
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس