مفتي سلطنة عمان يخرج عن صمته بخصوص أزمة أوكرانيا

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هاجم الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام سلطنة عمان التصريحات العنصرية الصادرة عن المسؤولين والإعلاميين الغربيين خلال ردود الفعل على الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مفتي عمان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر: “التصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار”.
وأضاف الشيخ الخليلي “فمهما حاولوا تضليل العقول بالشعارات الزائفة التي يحملونها ويلوحون بها بين الناس من ـ ديمقراطية وحرية ومساواة ـ فإنهم يكنون من وراء ذلك ما يكنونه من تحقير المسلمين والاستخفاف بهم. وعدم المبالاة بحقوقهم أو الاكتراث بمصيرهم.” وتساءل مفتي عُمان ما إن كانت عقول المسلمين تفتحت على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟ أم “أنهم لا يزالون يعلقون عليهم الآمال، ويرجون منهم أحسن ما يرتجى من كونهم هم المظلة الواقية لهم من جميع الشرور؟!”.
وأكد في الختام أنه قد صدق قول الله تعالى فيهم “قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر” (ال عمران 118).