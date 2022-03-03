الإمارات تكشف عن أزمة في العلاقات مع واشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا

الخميس 03 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف سفير الإمارات بالولايات المتحدة يوسف العتيبة، ،اليوم الخميس، عن أزمة في العلاقات مع واشنطن بسبب موقف أبو ظبي من الحرب الروسية على أوكرانيا..

وقال العتيبة في حديثه في مؤتمر لتكنولوجيا الدفاع في أبوظبي “علاقتنا مع الولايات المتحدة مثل أي علاقة أخرى. في أيام تكون علاقة صحية، وفي أيام تكون محل تساؤل”.

وأضاف في اليوم الثاني للمؤتمر “اليوم، نمرّ بمرحلة اختبار تحمل، لكنني واثق من أننا سنخرج منها وسنكون في موقع أفضل”، وفقا وكالة “رويترز”. كما أعرب المسؤول الإماراتي عن قلقه حيال واشنطن؛ إذ قائلاً “أراها تزداد استقطاباً”، وأوضح العتيبة إن أبوظبي ستطور صناعة دفاع أساسية؛ إذ تسعى لتكون أكثر اكتفاء ذاتياً، مضيفاً أن من الصعب جداً صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة.

. وأكد العتيبة أن بلاده منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع كافة الدول والشركات، لكنها تسعى أيضا لتطوير صناعة دفاعية أساسية لتصبح أكثر اكتفاء ذاتيا. وتأتي تصريحات العتيبة في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين واشنطن وأبوظبي بسبب موقف الأخيرة من الأزمة الأوكرانية الروسية.

وكانت الإمارات مرتين عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أعلنت مع بداية الهجوم وقوفها على الحياد وشجعت على ايجاد تسوية سياسية ولم تعمد الى إدانة موسكو مثلما تطالب واشنطن

. والثلاثاء الماضي أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد خلال اتصال الرئيس فلاديمبر بوتين تأييده لحق موسكو في ضمان أمنها الوطني في مؤشر على تأييد غزو أوكرانيا. في المقابل صوتت روسيا لصالح مقترح إلى مجلس الأمن تقدمت به الإمارات يحظر الأسلحة على جماعة الحوثي بشكل كامل، بعد أن كان محصوراً على قيادات في الجماعة.

وبهذا الصدد أكد دبلوماسي غربي أن الدول الغربية “أصيبت بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا” حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الفرنسية.