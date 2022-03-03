بالأسماء.. مصرع 717 حوثياً خلال شهر فبراير المنصرم بينهم 84 قيادياً رفيعاً (تعرف عليهم)

الخميس 03 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل المئات من عناصرها، في مواجهات مع القوات الحكومية، خلال شهر فبراير/شباط، المنصرم.

وحسب ما نشرته قناة "المسيرة" ووسائل الاعلام التابعة للميليشيا فقد بلغ عدد العناصر الحوثية التي تم تشييعها خلال شهر فبراير الممنصرم أكثر من 700 قتيل.

ومن بين القتلى نحو 85 قياديا منتحلين رتبا عسكرية عليا ما بين (لواء ـ عميد ـ عقيد ـ مقدم).

وعلى الرغم من مقتل أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا يومياً، إلا أن وسائل الإعلام الحوثية لم تعلن سوى تشييع عدد محدود من الجثث (من12 الى 46) بشكل يومي ومنتظم، كما لم تشر هذه الوسائل الى مكان وزمان مصرع هذه العناصر، وتكتفي بالقول إنهم قتلوا وهم "يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن في عدد من الجبهات"، في اشارة الى أنهم قتلوا في مواجهة القوات الحكومية.

وتتعمد سلطات الميليشيا بث مواكب قتلاها على قناة "المسيرة" يومياً لاستقطاب المزيد من المقاتلين من أقارب وذوي القتلى، في حين لم تنشر أي من تلك الأسماء على موقع القناة الإلكتروني، كي لا يتم رصدها من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، فيما تنشر وكالة سبأ بنسختها الحوثية عدد محدود من تلك الأسماء.

* اسماء الصرعي الـ (764) خلال شهر فبراير م2022 طبقًا لوسائل إعلام المليشيا الحوثية ، وهم:*

1. منتحل رتبة لواء أحمد صالح حسين البدوي الجوف- الغيل

2. منتحل رتبة عميد إبراهيم خالد علي العروسي صنعاء – همدان- ضلاع

3. منتحل رتبة عميد عبدالقوي محمد علي النعيمي صنعاء-نهم-عيال غفير-محجر النعيمات

4. منتحل رتبة عميد محمد محمد أحمد علي الكينعي صنعاء-الحيمة الداخلية-بني النمري-القصبة

5. منتحل رتبة عميد حمود حمود زيد أحسن عطبان حجة-كحلان عفار-عزان

6. منتحل رتبة عميد أيمن أمين زيد عومان الأمانة- بني الحارث

7. منتحل رتبة عميد حافظ عبدالله علي حسين عيطان صعدة-الصفراء-أل عمار

8. منتحل رتبة عميد محمد حمود صالح المفتاحي حجة-الجميمة-جفنة

9. منتحل رتبة عميد محمد حمود محسن العابص المراني الجوف-خراب المراشي-المرانة

10. منتحل رتبة عميد/ مصعب عبدالله محمد محمد الأشول حجة-الشاهل

11. منتحل رتبة عميد صخر محمد محمد محمد الذرحاني عمران-جبل يزيد-ذرحان

12. منتحل رتبة عميد حامس مسعد عايض عزيز البهمي صنعاء أرحب-ذيبان بيت البهمي

13. منتحل رتبة عميد عباس عزي فرحان متعب صعدة-رازح-غربي الأزد

14. منتحل رتبة عميد مجدي يحيى الدرنه

15. منتحل رتبة عقيد عبدالله محمد قاسم الحمزي صعدة-سحار-الحمزات

16. منتحل رتبة عقيد أكرم علي ناجي علي قاسم الباشا الأمانة-شعوب-شارع القيادة-بير السنيدار

17. منتحل رتبة عقيد عبده علي علي اللهيم صنعاء- الحيمة الخارجية-بيت اللهيم

18. منتحل رتبة عقيد فؤاد عبدالله علي أحمد صالح الكامل صنعاء-الحيمة الداخلية-عمرش

19. منتحل رتبة عقيد محمد خالد سعد حنظل الأمانة- بني الحارث-الرحبة-بيت حنظل

1. منتحل رتبة عقيد أحمد زايد حسين عبدالله الجعوني صعدة-حيدان-ال الجعوني

2. منتحل رتبة عقيد حسن محمد حسن الجعوني صعدة-حيدان-ال الجعوني

3. منتحل رتبة عقيد أحمد علي حسين أحمد علوس عمران-قفلة-عذر

4. منتحل رتبة عقيد علي حسين جاسر صعدة –رازح-القلعة

5. منتحل رتبة عقيد محمد علي مطلق حامس الأشول صعدة-كتاف-العشاش

6. منتحل رتبة عقيد سيف علي عبدالله يحيى اللكومي عمران-مسور-بيت اللكومي

7. منتحل رتبة عقيد فؤاد محمد صالح القشور صنعاء-جحانة-اسناف

8. منتحل رتبة عقيد مسعود قايد علي العسرة عمران-الأشمور-أل العسرة

9. منتحل رتبة عقيد علي علي محمد زايد مسلم حجة- كشر-بني مسلم

10. منتحل رتبة عقيد سامي علي علي يحيى جبة حجة-وشحة-بني جبة

11. منتحل رتبة عقيد عبده حميد عبدالله حميد النهاري إبّ- حزم العدين-بني علي

12. منتحل رتبة عقيد يحيى محمد شرف الهادي عمران – المدان

13. منتحل رتبة عقيد ذياب الزغافي علي يحيى الزغافي حجة- المفتاح-الجبر الاعلي-القليع

14. منتحل رتبة عقيد عبد المعين محمد حسين علي الناشري الأمانة-بني الحارث-جولة مصعب

15. منتحل رتبة عقيد طه محمود علي محمود القمبح الشمهاني صنعاء- الحيمة الخارجية-بني شهمان

16. منتحل رتبة عقيد حسن يحيى مبارك محسن الشريف مأرب-مجزر-الأشراف

17. منتحل رتبة عقيد سيف حسن عبدالله الريامي البيضاء-رداع-ريام

18. منتحل رتبة عقيد يحيى صالح حسين عمير الجوف-برط المواشي-الساحة

19. منتحل رتبة عقيد محمد صادق علي محمد الجلال إبّ-المخادر-الذراع-ذاري عثمان

20. منتحل رتبة عقيد بلال صالح محمد الفتاحي الضالع-الحشاء-بلاد الحيفي-الشامرية

21. منتحل رتبة عقيد إبراهيم هادي علي ناصر مربيش هبة حجة – المحابشة-شمسان

22. منتحل رتبة عقيد صخر مجاهد علي حاتم صنعاء- الحيمة الخارجية

23. منتحل رتبة عقيد صادق حسين علي حسين علي ابوقنة عمران-قفلة عذر-الظهار

24. منتحل رتبة عقيد محمود علي درهم المريسي إبّ- بعدان-السبرة-منعم-عروان

25. منتحل رتبة عقيد يوسف عبدالله علي عجار حجة-حرض-الشعاب

26. منتحل رتبة عقيد صادق حسين علي حسين علي أبو قنة عمران- قفلة عذر-الظهار

27. منتحل رتبة عقيد زيد مطهر أحمد علي الشريف حجة- كشر-الأشراف

28. منتحل رتبة عقيد الخطاب محمود محمد محمد القحيم إبّ-القفر-بني عمر-الحمروره

29. منتحل رتبة عقيد مزاحم سلطان محمد الوروري عمران-قفلة عذر

30. منتحل رتبة عقيد بشير يحيى حسن هادي علي المعدني صنعاء-بني مطر-بيت معدن

31. منتحل رتبة عقيد يوسف علي علي هادي دعقين عمران-المدان-بني نسر

32. منتحل رتبة عقيد الخطاب محمود محمد محمد القحيم إبّ-القفر-بني عمر-الحمرورة

33. منتحل رتبة عقيد إسماعيل حسين عبده فرحان محن ذمار-المنار-بني سلامة-بني محن

34. منتحل رتبة عقيد هيثم محمد علي حمادي إبّ- القفر

35. منتحل رتبة عقيد إبراهيم علي احمد احمد اسماعيل السياني صنعاء-سنحان-سيان

36. منتحل رتبة عقيد عاطف أحمد احمد أبوهادي حجة-المحابشة-جبل المحبشي

37. منتحل رتبة عقيد عبدالفتاح محمد هادي ضوير الجوف-المتون

38. منتحل رتبة عقيد محمد محمد عبدالباري المؤيد حجة- مستبأ-مروة

39. منتحل رتبة عقيد نبيل عبده ردمان ثابت الوصابي الحديدة-الحالي

40. منتحل رتبة عقيد زين العابدين علي محمد أحمد العبالي حجة-مبين

41. منتحل رتبة عقيد محمد إبراهيم حسين عبدالله المداني الأمانة-الثورة

42. منتحل رتبة عقيد فؤاد عبدالله محمد محمد مفضل صنعاء- بني حشيش

43. منتحل رتبة عقيد بشير علي محمد علي اليادعي صنعاء- الحيمة الخارجية-يادع

44. منتحل رتبة مقدم عبدالجبار علي يحيى ابراهيم النهاري الحديدة-الحوك

45. منتحل رتبة مقدم درويش علي علي مقداد مجردي الحديدة-باجل-الضامر-بيت مقداد

46. منتحل رتبة مقدم يحيى محمد احمد علي صالح عبدالحق صنعاء-الحيمة الخارجية-بيت عبدالحق

47. منتحل رتبة مقدم أحسن مصلح صالح فاشع الداولي عمران-سفيان-العمشية

48. منتحل رتبة مقدم إبراهيم محمد يحيى قصيلة الأمانة- معين-مذبح

49. منتحل رتبة مقدم طارق يحيى محمد حسن عيسى العياني صعدة-حيدان-ولد نوار-جهم

50. منتحل رتبة مقدم علي ناجي حسن علي المجنحي إبّ- القفر-بني مبارز-نجد أحمد صالح

51. منتحل رتبة مقدم يحيى حسين يحيى مصلح أبو قشة عمران-قفلة عذر-وعار

52. منتحل رتبة مقدم طه حسين محسون عزيز الغبيري صعدة-سحار-ولد مسعود-ال غبير

53. منتحل رتبة مقدم إبراهيم محمد محسن صوفان صنعاء- بني حشيش

54. منتحل رتبة مقدم عبداللطيف ضيف الله عبدالله الخلقي صنعاء-همدان

55. منتحل رتبة مقدم عمر محمد محمد علي الفصري حجة-كحلان الشرف-فصر

56. منتحل رتبة مقدم ناصر أحمد أحمد صالح الكنز صنعاء- بني مطر-الثلث-حشوم

57. منتحل رتبة مقدم أحمد علي مهدي أحمد البكيري ريمة- السلفية-بني نفيع

58. منتحل رتبة مقدم مراد عادل قائد قاسم الكمالي تعز-شرعب السلام-الشريف

59. منتحل رتبة مقدم وليد أحمد صغير سلمان الفرح صعدة- رازح -النظير

60. منتحل رتبة مقدم طارق محمد عبده احمد الشيخ صنعاء-بني مطر-الجاهلي

61. منتحل رتبة مقدم محمد عبد اللطيف محمد أحمد السويداء صنعاء-جحانة-قروى-السويداء

62. منتحل رتبة مقدم علي ناصر أحمد قايد الريمي ريمة-السلفية-الاسلاف-الكهام

63. منتحل رتبة مقدم قاسم حسن عبدالله فايز الحديدة-الضحي-غريب

64. منتحل رتبة مقدم يحيى محمد أحمد علي صالح عبدالحق صنعاء-الحيمة الخارجية-بيت عبدالحق

65. منتحل رتبة مقدم يحيى داود يحيى زوقري الحديدة-التحيتا-الناصري-القراشية السفلى

66. منتحل رتبة مقدم محمد ناجي مهدي حنيش إبّ- المشنة-مفرق جبلة-أكمة عيسى

67. منتحل رتبة مقدم إدريس حسين أحمد الوادعي حجة- الشاهل-جانب الشام-المدينة

68. منتحل رتبة مقدم إسماعيل علي صالح محمد القرعي ذمار- المنار-بني سلامة-بيت القرعي

69. منتحل رتبة مقدم بلال يحيى حسين عدلان الأمانة- بني الحارث-الروضة

70. منتحل رتبة مقدم عزام علي علي أحمد مثنى علوة إبّ -مديرية الريف

71. منتحل رتبة مقدم محمد فهد محمد الظرافي عمران-شهارة-سيران الغربي

72. منتحل رتبة مقدم عبدالجبار علي يحيى ابراهيم النهاري الحديدة-الحوك

73. منتحل رتبة مقدم خالد راشد مجفل صالح الصباري عمران-حرف سفيان-السواد

74. منتحل رتبة مقدم عبدالغني ضايع محمد مصلح القطيب حجة-وشحة-الحوارث

75. منتحل رتبة مقدم ناصر مبارك شرويد وقلان صعدة- سحار-الطويلة

76. منتحل رتبة مقدم بشير أمين احمد ناصر الدغشي صنعاء-الحيمة الداخلية-بني سياغ-ريم

77. منتحل رتبة مقدم عبدالرحمن أحمد محمد أحمد الغرباني ذمار-المنار-غربان-

78. منتحل رتبة مقدم إبراهيم عبدالله مثنى الجملولي صعدة -الصفراء

79. منتحل رتبة مقدم عرفات علي عبدالله عوضة جهلان صنعاء-همدان-الحمراء

80. منتحل رتبة مقدم محمد صالح الكوكباني المحويت-المدينة

81. منتحل رتبة مقدم محمد خالد علي محمد شاكر الأمانة- شعوب-جولة اية

82. منتحل رتبة مقدم يونس عبدالرحمن حمود الوشلي الأمانة- الثورة-الجراف الغربي

83. منتحل رتبة مقدم هايل منصور جراد معيض هادي صعدة-رازح

84. منتحل رتبة مقدم أحسن مصلح صالح الداولي عمران-حرف سفيان

85. منتحل رتبة رائد وليد عبدالله حمود محمد الفلاحي الجوف-برط-رجوز

86. منتحل رتبة رائد عرفات قايد محمد ناجي الحميري ذمار-وصاب-مرداي حمير

87. منتحل رتبة رائد حاتم أحمد حسن درجان القاسمي الجوف-برط-رجوز-السرا-العشرة

88. منتحل رتبة رائد ناجي زيد ناصر مفقوع الداوؤدي حجة-كشر-بني داوؤد

89. منتحل رتبة رائد حاتم عبدالرحمن محمد الكهالي إبّ-النادرة –حرية

90. منتحل رتبة رائد القاسم عبدالحكيم قاسم السياغي الأمانة—التحرير-حي الكويت

91. منتحل رتبة رائد عبدالسلام محمد أحمد محمد الشيعي ذمار- ضوران آنس-بيت الشيعي

92. منتحل رتبة رائد عبدالله صالح احمد احمد قايد هديان الأمانة-بني الحارث – بيت هديان

93. منتحل رتبة رائد أسامة عبدالله محمد سيف المقرمي الأمانة- معين-السنينة

94. منتحل رتبة رائد سمير محمد محمد حزام منصور المحويت-الرجم المدينة

95. منتحل رتبة رائد أحمد عبدالله يحيى صوان صعدة-سحار-الطلح

96. منتحل رتبة رائد شريف سالم مهدي سعيد الشريف مارب-حريب بيحان-الأشراف

97. منتحل رتبة رائد علي محمد يحيى الخزيريج الشريف مارب-مجزر –الأشراف

98. منتحل رتبة رائد مجدالدين أحمد علي منصر عقيل الجوف-الزاهر-الحاضنة-أل عقيل

99. منتحل رتبة رائد فارع أحمد محمد المجنحي ذمار- وصاب العالي-كبودلجبار

100. منتحل رتبة رائد أحمد محمد مهدي حسين الروضي الأمانة –شعوب

101. منتحل رتبة رائد محمد علي علي إسماعيل زهير صنعاء- بني حشيش-رجام-الحيوف

102. منتحل رتبة رائد زياد فاروق حسين حسين المؤيد حجة-مستبأ-المروة

103. منتحل رتبة رائد أحمد علي حسين أحمد علوس عمران-القفلة

104. منتحل رتبة رائد عبدالسلام هزاع مسعود العسرة عمران-الأشمور-أل العسرة

105. منتحل رتبة رائد عزالدين حسين عبدالله حسين الأحصمي ذمار- ضوران آنس-الأحصم

106. منتحل رتبة رائد عبد الخالق يحيى عبده عميرة صعدة- رازح-النصير

107. منتحل رتبة رائد يوسف احمد سالم جبران الشريف صعدة- رازح-بناقم

108. منتحل رتبة رائد عمـــر ان صالح هادي المشراقي عمران- صوير

109. منتحل رتبة رائد بسام فيصل علي مهدي الشعلي حجة-شرس الاسفل-البزة

110. منتحل رتبة رائد جلال علي محمد حسين فرج المحويت –الرجم –بيت فرج

111. منتحل رتبة رائد رعدان عبدالله محمد عبدالجليل الشليف صنعاء- نهم-وادي ملح

112. منتحل رتبة رائد محمد يحيى علي احمد مجمل حجة-المفتاح-الجبر الشرقي-بني مجمل

113. منتحل رتبة رائد فؤاد مهيوب محمد حزام علي الفقيه الأمانة – التحرير

114. منتحل رتبة رائد لؤي عبدالعزيز محمد محمد الورفي حجة - المدينة

115. منتحل رتبة رائد عاصم عبد الله ناصر أحمد وردان حجة-شرس-شرس الأسفل

116. منتحل رتبة رائد وسيم أحمد جابر أحمد فردان صعدة- رازح-القابل

117. منتحل رتبة رائد عبد الله أحمد صالح يحيى الحلحلي عمران –بني صريم-القبه

118. منتحل رتبة رائد محمد ناجي أحمد محسن الذيب صنعاء-نهم-عيال منصور-الوقشه

119. منتحل رتبة رائد محمد أحمد يحيى المنجر ذمار- المنار

120. منتحل رتبة رائد محمد منتصر عبد الله يحيى المنتصر صنعاء-همدان-جربان

121. منتحل رتبة رائد صالح مبخوت محمد حمد أبو لوح صنعاء-نهم-الحنشات-جبل يام

122. منتحل رتبة رائد نايف محمد علي أحمد جميده صنعاء-نهم-الحنشات-ضبوعة

123. منتحل رتبة رائد مازن محمد علي حسين الكينعي صنعاء-الحيمة الداخلية-بني النمري-القصبة

124. منتحل رتبة رتبة رائد وليد عبدالله علي صالح سعد الظبي صنعاء-بني حشيش-رجام-الفرس

125. منتحل رتبة رائد فؤاد فتح الله محمد الشاحذي الأمانة-معين-الغدير الغربية

126. منتحل رتبة رائد أحمد عبدالله أحمد علي الحمزي صعدة-حيدان-المجازين

127. منتحل رتبة رائد لؤي عبدالعزيز محمد محمد الورفي حجة-المدينة

128. منتحل رتبة رائد مصطفى مهدي أحمد محمد علي الحسني ريمة – بلاد الطعام-بني حسن

129. منتحل رتبة رائد يحيى علي أحمد شاهرة صنعاء-همدان

130. منتحل رتبة رائد محمد يحيى علي أحمد مجمل حجة- المفتاح-الجبر الشرقي-بني مجمل

131. منتحل رتبة رائد سلطان علي حزام ناصر أبو شوصاء عمران-العشه-قاعه

132. منتحل رتبة رائد أحمد علي علي حسين احمد الداعري الأمانة-الصافية-الفتح

133. منتحل رتبة رائد ناصر خالد معوض عوض صعدة-رازح-بني القم

134. منتحل رتبة رائد حسين علي محسن منصر العمدي صنعاء-عيال سريح-عمد

135. منتحل رتبة رائد محمد ناحي أحمد محسن الذيب صنعاء- نهم-عيال منصور-الوقشه

136. منتحل رتبة رائد وازع احمد يحيى أحسن المدم صنعاء-نهم-عيال غفير-بني بارق

137. منتحل رتبة رائد نايف محمد علي أحمد جميدة الأمانة-بني الحارث-ضبوعة

138. منتحل رتبة رائد صالح مبخوت محمد حمد أبو لوح صنعاء-نهم-الحنشات-جبل يام

139. منتحل رتبة رائد محمد أحمد يحيى المنجر ذمار- المنار-بيت المنجر

140. منتحل رتبة رائد حمير عبدالكريم علي ناصر البجل ذمار- ضوران آنس

141. منتحل رتبة رائد وائل محمد صالح أحمد شحطرة إبّ- يريم

142. منتحل رتبة رائد هيثم علي علي عبدالله الحمزي البيضاء-العرش-وادي ثاه

143. منتحل رتبة رائد علي قاسم مبخوت شراح صنعاء- بني مطر-نمران

144. منتحل رتبة رائد فواز محمد احمد يحيى محمد السراجي إبّ-الرضمة-بني قيس-المنجر

145. منتحل رتبة رائد عبدالله سعيد محمد علي مضمون ذمار-المنار-بني الكينعي-هجرة الذرى

146. منتحل رتبة رائد أكرم محمد أحمد حجر الأمانة- صنـعاء القديمة

147. منتحل رتبة رائد خالد أحمد شوعي كحلان المساوى حجة- كعيدنة

148. منتحل رتبة رائد شوقي عبده قايد قادش المحويت- جبل المحويت

149. منتحل رتبة رائد طه العزي محمد حسين الواحدي ريمة- السلفية-الواحدي

150. منتحل رتبة رائد محمد عبده اسماعيل الحرازي الأمانة-السبعين-القلفان

151. منتحل رتبة رائد سامي مرشد محمد اسماعيل صلاح ذمار-عتمة-سماه-المطبابة

152. منتحل رتبة رائد عبدالباسط علي ناصر محمد شائع عمران-المدان-بني نوف

153. منتحل رتبة رائد عبدالكريم خالد علي ناصر رضوان –المحويت- جبل المحويت-العرقوب-البلد

154. منتحل رتبة رائد ناصر زايد عبدربه علي المرادي مأرب-رحبة-الصدارة

155. منتحل رتبة رائد أحمد صالح هادي أحمد القحاصي حجة-شرس-السرجي

156. منتحل رتبة رائد عمار فهد دعقين محمد دعقين عمران-المدان-بني نسر

157. منتحل رتبة رائد مروان أحمد ناصر الخفجي الأهنومي حجة-الشاهل-الأمرو

158. منتحل رتبة رائد الجراح أحمد عباد قايد الصريمي إبّ-القفر-الكربة

159. منتحل رتبة رائد أحمد حسن علي اسماعيل الغرباني الأمانة-السبعين-حي القادسية

160. منتحل رتبة رائد حسن عيضة حسن الحماس صعدة –حيدان-ولد نوار

161. منتحل رتبة رائد عبدالله أحمد علي يحيى الجملولي عمران شهارة-سيران الغربي

162. منتحل رتبة رائد محمد أحمد علي المدومي حجة-المفتاح-الجبر الشرقي

163. منتحل رتبة رائد غالب محمد أحسن محمد السياني صنعاء-سنحان-سيان

164. منتحل رتبة رائد شوقي عبده قايد قادش المحويت-جبل المحويت-المجاديل-المرخة

165. منتحل رتبة رائد محمد صالح علي الغرباني الضالع- دمت-الأحرم

166. منتحل رتبة رائد وضاح عبدالوهاب علي زايد جمعان عمران-جبل يزيد-بيت جمعان

167. منتحل رتبة رائد أحمد علي عبدالله اليعري الأمانة-ازال-نقم-حارة عين الفقيه

168. منتحل رتبة رائد محمد رضوان عبدالله الخاوي الأمانة-صنـعاء القديمة

169. منتحل رتبة رائد مجاهد محمد محمد حسن القاضي حجة-وشحة-ضاعن

170. منتحل رتبة رائد عبدالرحمن محسن محمد علي الهاشمي ذمار- ضوران آنس-الصبح

171. منتحل رتبة رائد محمد يحيى محمد شعبان الطواف حجة- أفلح الشام-الطوافة

172. منتحل رتبة رائد حسين علي عبد الله علي البحر إبّ-حبيش- العارضة

173. منتحل رتبة رائد سيف مهدي محمد الأحمر حجة- وشحة

174. منتحل رتبة رائد احمد عبده احمد شريان سيف عمران –ريدة

175. منتحل رتبة رائد ياسين عبده المجش

176. منتحل رتبة نقيب عبدالله حسين أحمد صالح معجم الصوفي عمران-سفيان-السواد

177. منتحل رتبة نقيب علي علي محمد أحمد طامش صنعاء-الحيمة الخارجية-بني سليمان-الحصن

178. منتحل رتبة نقيب محمد عبده علي محمد المساجدي صنعاء- بني مطر-المساجد

179. منتحل رتبة نقيب إبراهيم أحمد علي الحفاني حجة- مستبأ-غرب مستبأ

180. منتحل رتبة نقيب طه علي محمد حميد دجانة الأمانة - شعوب

181. منتحل رتبة نقيب منير محمد يحيى محمد أحمد المداني ذمار- وضاب العالي

182. منتحل رتبة نقيب فؤاد نايف حمود لطف الشقاقي الأمانة - ازال

183. منتحل رتبة نقيب امير سعد الشقاقي صنعاء- الحيمة الداخلية-العساكرة

184. منتحل رتبة نقيب فهد فتح مجاهد الجدهني ذمار-وصاب العالي-نقد الأثلوث

185. منتحل رتبة نقيب عبدالمجيد محمد أحمد شينان أبو هادي المحويت-الرجم المدينة

186. منتحل رتبة نقيب محمد عمر ثابت محمد القعدي الأهدل ذمار- عتمة-الهادلة-بني عامر

187. منتحل رتبة نقيب عرفات محمد حسن محمد سليمان الأمانة- معين-السنينة

188. منتحل رتبة نقيب محمد أمين محمد احمد غانم صنعاء-الحيمة الخارجية-بيت حصبة

189. منتحل رتبة نقيب مجدي حامس أحمد محمد عيطان صعدة-الصفراء-أل عمار

190. منتحل رتبة نقيب علي صالح عبدالله حسين سيلان صعدة-سحار-الأزقول

191. منتحل رتبة نقيب صالح صالح أحمد حمود الحمزي صنعاء- بني حشيش-الشعاب

192. منتحل رتبة نقيب سفير عبدالله علي محمد شالف عمران-جبل يزيد-قينة

193. منتحل رتبة نقيب حسان محمد عبد العزيز عبداللطيف الصعدي ريمة- السلفية-الحرف

194. منتحل رتبة نقيب نجيب محمد يحيى الملحاني صنعاء- الحيمة الداخلية-بني الحذيفي

195. منتحل رتبة نقيب أحمد احمد صالح أحمد خميس صنعاء -بني حشيش-الخربة

196. منتحل رتبة نقيب محمد علي محمد علي الحبيتري الأمانة-شعوب-فروه

197. منتحل رتبة نقيب وائل يحيى محمد أحمد قاسم الحافدي صنعاء-سنحان-الربع الغربي

198. منتحل رتبة نقيب عبدالرزاق عبدالله مقبل احمد العمري عمران-السود-همل-ثميد

199. منتحل رتبة نقيب أيوب حامس عبدالله شعلان محمد شعلان عمران-جبل يزيد-بيت شعلان

200. منتحل رتبة نقيب محمد علي ناصر علي دنمة عمران-شهارة-ذرى -ذودنمة

201. منتحل رتبة نقيب علي صالح محسن علي دنمة عمران-شهارة-ذرى -ذودنمة

202. منتحل رتبة نقيب شعيب مجاهد محمد عبدالله الضمري عمران-جبل يزيد-بيت الضمري

203. منتحل رتبة نقيب منير دحان علي حسين ناصر بكيل عمران-جبل يزيد-عيال يحيى-حباه

204. منتحل رتبة نقيب الحسين علي حسن عزي الوادعي عمران-جبل يزيد-الأكهوم-بيت العزي

205. منتحل رتبة نقيب حسين خالد حسين متعب مطيع صعدة –حيدان-جمعة بن فاضل

206. منتحل رتبة نقيب صالح احمد أحمد علي حسن ابو ريعة صعدة –حيدان-جمعة بن فاضل

207. منتحل رتبة نقيب سليمان محمد علي القارح عمران-صوير-الحنكة

208. منتحل رتبة نقيب علي عادل شوعي يحيى علي الأهنومي حجة- المفتاح-الوجبة

209. منتحل رتبة نقيب محمد يحيى حسين مهدي العامري حجة- وشحة

210. منتحل رتبة نقيب أمجد أحمد علي أحمد الفلاحي ذمار- الحداء –بني فلاح

211. منتحل رتبة نقيب أحمد حميد عبد الله محمد صالح عبيد صنعاء-الحيمة الداخلية-قرامش

212. منتحل رتبة نقيب علي علي عبدالله صغير ربيد صنعاء-مناخة-الثلث

213. منتحل رتبة نقيب إبراهيم محمد عبدالله مجلي المحويت-حفاش-بني دهمان

214. منتحل رتبة نقيب حميد علي عبدالله طفيان حجة –شرس

215. منتحل رتبة نقيب أحمد يحيى أحمد محمد علي حيدر صنعاء- همدان-بني مكرم

216. منتحل رتبة نقيب أسامة يحيى صالح قائد الهمداني صنعاء- همدان-قراتيل

217. منتحل رتبة نقيب مرتضى يحيى حمود المعمري عمران- شهارة-سيران الغربي-بني سعيد

218. منتحل رتبة نقيب أحمد حسن عبدالرحمن الريامي البيضاء-رداع-ريام

219. منتحل رتبة نقيب علي أحمد صالح حسين الشيبة ذمار- الحدأ –كومان-المحرق

220. منتحل رتبة نقيب يونس فتيني يونس الوعري الحديدة-الدريهمي-كيلو 16

221. منتحل رتبة نقيب سلمان علي محمد صالح مصلح المطري صنعاء-بني مطر-بيت مخارش

222. منتحل رتبة نقيب محمد خالد عزيز رسام صنعاء- همدان-الحمراء

223. منتحل رتبة نقيب عيسى محمد ياسين محمد راجح صنعاء- مناخة-الثلث-العيانة

224. منتحل رتبة نقيب أحمد محمد إبراهيم علي الطلحي حجة- قفل شمر-المخلاف

225. منتحل رتبة نقيب سليم أحمد علي أحمد الجمرة ذمار- جبل الشرق

226. منتحل رتبة نقيب محمد عبده علي ثابت الحيدري إبّ-المخادر-الضروية-وادي روية

227. منتحل رتبة نقيب سياف محمد علي حماش الضالع- الحشاء-عزلة البيت-الثوخب

228. منتحل رتبة نقيب علاء محسن حسن الضالع المحويت-حفاش-جبل النعمان

229. منتحل رتبة نقيب أحمد حميد عبدالله محمد عبيد صنعاء- الحيمة الداخلية-بلاد القبائل

230. منتحل رتبة نقيب عبدالله يحيى قاسم عبدالله الشريف صعدة-مجز-ضحيان

231. منتحل رتبة نقيب مفتاح عبده صالح عبدالله السلمي الأمانة- السبعين-بيت معياد-حارة الليل

232. منتحل رتبة نقيب مازن مجاهد صالح صالح القاضي عمران-الأشمور-الشاهل-بيت السيد

233. منتحل رتبة نقيب محمد مجاهد احمد حسن الزايدي إب-القفر-بني جماعة

234. منتحل رتبة نقيب هلالي شوعي محمد حسين العري عمران –جبل يزيد

235. منتحل رتبة نقيب علي سعد جبران حسين شولب ذمار-الحدأ-ثوبان-الشعملي

236. منتحل رتبة نقيب فايز محمد ناجي ابوعوالة صعدة-الحشوة-عظلة

237. منتحل رتبة نقيب حمدان مصلح علي ابودباه صعدة-الحشوة-عظلة

238. منتحل رتبة نقيب نجيب محسن أحمد الويشي صنعاء-الحصن-بيت القيري

239. منتحل رتبة نقيب شايف محمد قايد حسين العراشي حجة-كحلان عفار-كحلان

240. منتحل رتبة نقيب عبدالولي أحمد علي حسن أبوعشال الجوف-المطمة-ابوعبدالله

241. منتحل رتبة نقيب هاني راجي أحسن محمد أبوالهدعش عمران-شهارة-القويم

242. منتحل رتبة نقيب فؤاد علي محمد الحاج ذمار- الحداء-الكليبي

243. منتحل رتبة نقيب محمد خالد أحمد هاشم الماخذي حجة-نجرة-الشرقي

244. منتحل رتبة نقيب حميد محمد محمد عايض الموشكي ذمار-مغرب عنس-موشك العدنة

245. منتحل رتبة نقيب محمد عادل محمد صالح المطري صنعاء-بني مطر-الحدب-الجاهلي

246. منتحل رتبة نقيب عبدالله أمين صالح أحمد الضبياني ذمار- الحداء

247. منتحل رتبة نقيب محمد هادي بحيص المقري حجة-قفل شمر

248. منتحل رتبة نقيب راجح محمد عبده شوعي الحشيبرب الحديدة-الزيدية-الحشابرة-محل مشخر

249. منتحل رتبة نقيب عبدالوهاب علي زايد يحيى جمعان عمران-جبل يزيد-بيت جمعان

250. منتحل رتبة نقيب عبدالله أحمد أحمد يحيى كباس حجة-المحابشة-جبل المحبشي

251. منتحل رتبة نقيب أحمد يحيى أحمد حيدر صنعاء-همدان-بني مكرم

252. منتحل رتبة نقيب خليل محمد محمد اسماعيل هبة حجة- المحابشة-شمسان

253. منتحل رتبة نقيب حامد عبدالكريم محمد عايض الشريحيى صنعاء- الحيمة الداخلية-بني يوسف

254. منتحل رتبة نقيب جميل محمد صالح حسين هاشم صنعاء- همدان-ظوظان

255. منتحل رتبة نقيب أحمد محمد مشني صعدة-رازح

256. منتحل رتبة نقيب عبدالعزيز عبدالله مشلي حسن دعقان الجوف-برط المراشي-الملحات-الغيل

257. منتحل رتبة نقيب عيسى محمد ياسين محمد راجح صنعاء-مناخة-الثلث-العيانة

258. منتحل رتبة نقيب بشير فارس محمد صالح أحمد علي صنعاء- بني حشيش-سعوان-العشة

259. منتحل رتبة نقيب رياض خالد أحمد علي هرمس حجة- الشاهل-صوبي

260. منتحل رتبة نقيب حسين بدر محمد صغير بطاح الحديدة- بيت الفقيه-بني محمد

261. منتحل رتبة نقيب بشير فارس محمد صالح علي صنعاء-بني حشيش

262. منتحل رتبة نقيب أديب أحمد علي نهشل صنعاء-مناخة-مناخة العليا

263. منتحل رتبة ملازم أول أسامة صالح صالح علي الصريمي عمران-شهارة-بني حكم

264. منتحل رتبة ملازم أول محمد حسن عبدالله حيدر الصريمي إبّ- يريم-خودان-المحفد

265. منتحل رتبة ملازم أول محمد ردمان علي فارع حنظل الأمانة-بني الحارث-الرحبة-بيت حنضل

266. منتحل رتبة ملازم أول حمزة حزام علي النوار صنعاء-همدان-شعلان

267. منتحل رتبة ملازم أول منصور أحمد محمد محسن قايد ريمة- الجعفرية

268. منتحل رتبة ملازم أول محمد هادي حسين الغرارة الأمانة- الوحدة-البليلي

269. منتحل رتبة ملازم أول خارف علي يحيى جابر سعننه عمران-قفلة عذر-وعار

270. منتحل رتبة ملازم أول عمر أحمد صالح سعد مطري عمران- العشة-نافع-ذو خيران

271. منتحل رتبة ملازم أول علي أحمد علي علي العنتري صنعاء- الحيمة الخارجية-بيت العنتري

272. منتحل رتبة ملازم أول عادل عبدالرحمن محمد أحمد العذيبي حجة- أفلح الشام-بني حربي

273. منتحل رتبة ملازم أول رمزي أحمد صالح العبادي الضالع-قعطبة-الوحج-العرير

274. منتحل رتبة ملازم أول باسل محمد اسماعيل العقيلي الهبة صنعاء-بني حشيش-حارة الاعتزاز

275. منتحل رتبة ملازم أول صخر جابر حزام أبو دومة عمران- القفلة-عذر

276. منتحل رتبة ملازم أول عرفات عبده رزق أحمد شمسان الأمانة- صنـعـاء القديمة-حارة الطبري

277. منتحل رتبة ملازم أول هيثم صيفان علي جابر المشراقي عمران-صوير

278. منتحل رتبة ملازم أول ماجد محمد علي الفرح صنعاء-سنحان-الفلفان

279. منتحل رتبة ملازم أول نسيم محمد علي هادي صالح السمحي ذمار- ضوران آنس- بيت السمحي

280. منتحل رتبة ملازم أول عمر مسعد أحمد ناصر الهمل إبّ- القفر-النخلة

281. منتحل رتبة ملازم أول محمد مفلح الوارصي حجة-كحلان الشرف

282. منتحل رتبة ملازم أول رداد عزالدين علي الضبياني ذمار- عتمة

283. منتحل رتبة ملازم أول زيد علي مجاهد دعبش الخيامي صعدة- سحار-المهاذر

284. منتحل رتبة ملازم أول عبدالباسط عبدالصمد أحمد الخالد حجة-الشغادرة-المحطة

285. منتحل رتبة ملازم أول عبدالله حمود أحمد عبدالله عزالدين صنعاء -بني حشيش-الخربة

286. منتحل رتبة ملازم أول محمد صالح علي حسن خميس صنعاء -بني حشيش-الخربة

287. منتحل رتبة ملازم أول رضوان علي يحيى يحيى حسين الكحبي عمران- السود-قلعة الكحبي

288. منتحل رتبة ملازم أول سام خالد يحيى محمد أحمد حمران الأمانة-بني الحارث-الروضة

289. منتحل رتبة ملازم أول ميمون صالح أحمد يحيى صولان حجة-المفتاح-بني صولان

290. منتحل رتبة ملازم أول عبد العزيز علي صالح محسن معصار ذمار- الحداء-الحمة

291. منتحل رتبة ملازم أول أمجد حمدان أحمد حماطي سيلان صعدة- رازح-القابل

292. منتحل رتبة ملازم أول عمر محمد عبدالملك العواضي إبّ- المشنة-المدينة القديمة

293. منتحل رتبة ملازم أول شريف محمد أحمد صغير قحطان –الحديدة-الحالي-البيضاء

294. منتحل رتبة ملازم أول رعد محمد منصور المالكي حجة-كشر-بني مالك

295. منتحل رتبة ملازم أول انور عادل شوعي المالكي حجة-كشر-بني مالك

296. منتحل رتبة ملازم أول بسام علي عبدالله صالح صلاح رعدان ذمار-جبل الشرق-بني أسعد

297. منتحل رتبة ملازم أول اشرف علي محمد لطف الله عامر المحويت – المدينة

298. منتحل رتبة ملازم أول أكرم مجاهد صالح عبدالله خضير صنعاء- همدان-بيت نعم

299. منتحل رتبة ملازم أول بشار عبدالرحمن حسين أحمد المحبشي حجة-المحابشة-جبل المحبشي

300. منتحل رتبة ملازم أول حاصل عبدالله مقبل حمامي عمران- ذيبين-شوابة

301. منتحل رتبة ملازم أول محمد محمد محمد ناصر القحم صنعاء- مناخة-حصبان-بيت القحم

302. منتحل رتبة ملازم أول عبدالمجيد يحيى علي حزام الشطبي حجة-المدينة-الظاهر

303. منتحل رتبة ملازم أول ذياب علي محمد سعد المطري ذمار-المنار-عنبان

304. منتحل رتبة ملازم أول محمد أمين عبده العزوة إبّ- مديرية الريف -النجد

305. منتحل رتبة ملازم أول محسن عبدالله محسن صالح القيفي صنعاء – الحيمة الخارجية-مرحب

306. منتحل رتبة ملازم أول سامي أحمد أحمد عبدالجبار المراني صنعاء- أرحب

307. منتحل رتبة ملازم أول علي أحمد صالح علي البرعي الأمانة- بني الحارث-المطار

308. منتحل رتبة ملازم أول وليد علي عبدالله عوض جابر صنعاء- مناخة-هوازن

309. منتحل رتبة ملازم أول خالد حميد محمد علي أبوهاشم البيضاء-الرياشية-قرن الوعل

310. منتحل رتبة ملازم أول أحمد صالح احمد مجحود جبل فائد صعدة-مجز-ربوع الحدود-عسايه

311. منتحل رتبة ملازم أول عبد الخالق محمد علي محسن السواري الأمانة- الصافية-أوسان

312. منتحل رتبة ملازم أول فيصل صالح صالح صالح الشاوش صنعاء-بني مطر-عكيفان

313. منتحل رتبة ملازم أول زايد أحمد محمد يحيى السالمي الجوف-المراشي-هيجان

314. منتحل رتبة ملازم أول محمد أحمد علي مرشد الجبري ذمار-مغرب عنس-الزهوي

315. منتحل رتبة ملازم أول محمد يحيى احمد يحيى قاسم البرار ريمة-بلاد الطعام-العساكرة

316. منتحل رتبة ملازم أول أحمد محمد علي مقبل السكات حجة- كحلان عفار

317. منتحل رتبة ملازم أول علي هادي محمد علي عجار حجة-حرض-الشعاب

318. منتحل رتبة ملازم أول غازي صيفان سبتان قرموش شوعي مشط حجة-الفج

319. منتحل رتبة ملازم أول جلال عبد الرحيم أحمد خماش خلوفة صعدة-الظاهر-غافرة

320. منتحل رتبة ملازم أول عبدالله صالح علي ناصر النصيري الأمانة- بني الحارث-وادي أحمد

321. منتحل رتبة ملازم أول احمد علي محمد حسن الحوصلي عمران-المدينة-حارة البنا

322. منتحل رتبة ملازم أول حسن محمد صالح الحوصلي المحويت-حفاش-عزان

323. منتحل رتبة ملازم أول سلام ناجي يحيى قاسم البعداني إب-ريمان –المحاقر

324. منتحل رتبة ملازم أول يحيى منذر عبدالله علي جابر الهمداني صنعاء-همدان-الربع

325. منتحل رتبة ملازم أول يحيى عبدالله محسن محمد البرص المحويت-الطويلة-بيت الخياط-مداة

326. منتحل رتبة ملازم أول مالك حسين الجعدبي صنعاء-بني مطر-الجعادب

327. منتحل رتبة ملازم أول مثنى عبدالله قاسم الحاكم المحويت-شبام كوكبان

328. منتحل رتبة ملازم أول أمين محمد أحمد عبدالله الدرواني همدان-ضلاع-ربع السادة

329. منتحل رتبة ملازم أول محمد احمد علي مرشد الجبري ذمار-مغرب عنس الزهوي

330. منتحل رتبة ملازم أول ربيع علي محمد صالح زليط عمران-حوث

331. منتحل رتبة ملازم أول عبدالجليل صالح محمد عبدالله الحسني ذمار- جبل الشرق-بني اسعد-نزاح

332. منتحل رتبة ملازم أول محمد محمد عبدالله صالح الحاج ذمار- جبل الشرق-بني اسعد-نزاح

333. منتحل رتبة ملازم أول طلحة عادل محمد عبدالجبار علي النهاري تعز- مقبنة-اخدوع اعلى-جوران

334. منتحل رتبة ملازم أول محمد سعد أحمد علي مبارك عمران-المدان-بني نوف

335. منتحل رتبة ملازم أول محمد نجيب قايد الصراري تعز-ماوية-الأنمور

336. منتحل رتبة ملازم أول ياسر أحمد يحيى يحيى رسام عمران-العصميات-جبل صوير-المخابي

337. منتحل رتبة ملازم أول عبده حسين هاشم تاج الدين حجة-قفل شمر-القفلية

338. منتحل رتبة ملازم أول عبدالرحمن لطف علي الهبيط حجة-قفل شمر-شمرين

339. منتحل رتبة ملازم أول سام حمير صالح حسين عبيد حجة-المفتاح-الجبر الشرقي

340. منتحل رتبة ملازم أول محمد محسن علي صالح مقبل الشيعاني ذمار-جبل الشرق-مخلاف الحدا

341. منتحل رتبة ملازم أول محمد ناجي عبدالله علي الجلة صنعاء- مناخة-بني حطاب

342. منتحل رتبة ملازم أول كامل العزي السيد زيد الحاج الشميري تعز-مقبنة- المجاعشة

343. منتحل رتبة ملازم أول وليد علي عبدالله عوض جابر صنعاء-مناخة-هوازن

344. منتحل رتبة ملازم أول نسيم علي الريمي ريمة-السلفية

345. منتحل رتبة ملازم أول سلطان محمد سعيد ناجي النهاري الأمانة-أزال-ماجل الأمير

346. منتحل رتبة ملازم أول عمران عادل عبدالرحمن قاسم الصوفي تعز -التعزية-حذران-غراب

347. منتحل رتبة ملازم أول نبيل أبوبكر صالح البعداني إب- الظهار-مثلث المواصلات

348. منتحل رتبة ملازم أول ناصر محمد عبده صالح الزعكري حجة- كشر-الزعاكرة

349. منتحل رتبة ملازم أول قصي مجاهد علي كديمة ذمار-مغرب عنس-شجن

350. منتحل رتبة ملازم أول فواز حسين يحيى عنتر الجوف-برط المراشي

351. منتحل رتبة ملازم أول أحمد صبر ناجي أحمد صبر صنعاء- نهم-حريب نهم

352. منتحل رتبة ملازم أول عبدالخالق صالح علي علي الكريشي ذمار-المنار-الجعافرة-الروضة

353. منتحل رتبة ملازم أول أسامة عبدالإله أحمد عبدالله البيضاني الأمانة-شعوب

354. منتحل رتبة ملازم أول محمد مهدي أحمد صالح- الذرحاني الأمانة- شعوب

355. منتحل رتبة ملازم أول صالح محمد صالح احمد هادي الطواف حجة- أفلح الشام-الطوافة

356. منتحل رتبة ملازم أول يحي علي شعبين أحمد المصروحي عمران-القفلة-الخرطوم-ذومغربة

357. منتحل رتبة ملازم أول عبد الرقيب عبدالله علي يحيى علي الحجوري حجة-كعيدنة-الثلث

358. منتحل رتبة ملازم أول هايل محمد علي حزام النقيب صنعاء

359. منتحل رتبة ملازم أول علي محمد حسن البرغشي حجة- وشحة-ضاعن

360. منتحل رتبة ملازم أول علاء محسن الضالع

361. منتحل رتبة ملازم أول عبدالمجيد عبدالله سهل ابراهيم مشهور الحديدة-باجل-الجمادي

362. منتحل رتبة ملازم ثاني توفيق علي قاسم حسين المذعوري عمران-شهارة-ذري

363. منتحل رتبة ملازم ثاني حاتم عبدالله علي محمد النهمي صنعاء-بني حشيش-الأبناء

364. منتحل رتبة ملازم ثاني حمود محمد أحمد راشد الصومعي ذمار-مغرب عنس-الهجم

365. منتحل رتبة ملازم ثاني علي محمد أحمد صغير اليمني الحديدة-باجل-شارع التوفيق

366. منتحل رتبة ملازم ثاني أمين عبدالواحد فارع العزعزي الحديدة-الحوك-غليل

367. منتحل رتبة ملازم ثاني بلال عبده محمد قايد البدري ذمار- وصاب العالي-كبود

368. منتحل رتبة ملازم ثاني صديق مالك إسماعيل أحمد علي النعر إبّ- المخادر-السحول-الرجاد

369. منتحل رتبة ملازم ثاني علي عبدالله محمد عبدالله الزنيم ريمة- بلاد الطعام-بني شرعب

370. منتحل رتبة ملازم ثاني رياض علي يحيى احمد لاعج عمران-العشة-دنان

371. منتحل رتبة ملازم ثاني فريد يحيى حسين اليحيصي صنعاء-ارحب-يحيص

372. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد ناجي عبدالله علي الجلهة صنعاء-مناخة-بني خطاب

373. منتحل رتبة ملازم ثاني عبدالرحمن محمد علي حسين طامي المؤيد حجة-شوحة-بني هني

374. منتحل رتبة ملازم ثاني مراد سيف صالح عمر أحمد القفري إبّ- العدين

375. منتحل رتبة ملازم ثاني عاصم أحمد عايض علي الليساني ذمار-جهران-العليب

376. منتحل رتبة ملازم ثاني أحمد يحيى ناصر مشرق الخضيري عمران-القفلة-حاشف-معارمة

377. منتحل رتبة ملازم ثاني ناصر علي أحمد أحمد شملان عمران- القفلة-عذر-خضيرات

378. منتحل رتبة ملازم ثاني أحمد محمد حسين صلاح الرعيني الأمانة-التحرير-القاع

379. منتحل رتبة ملازم ثاني ليث عبداللطيف علي صالح الصبيحي المحويت- الطويلة-بيت مرعي

380. منتحل رتبة ملازم ثاني ماهر علي عبدالله عبدالله بشير صنعاء- سنحان-بلاد الروس-الايسر

381. منتحل رتبة ملازم ثاني ناجي محسن علي ناصر الوظيني صنعاء-الحيمة الداخلية-الحجر

382. منتحل رتبة ملازم ثاني ميكائيل صالح أحمد المعافاء صنعاء- همدان-الحقه

383. منتحل رتبة ملازم ثاني سيف جبران أحمد الجماعي حجة أفلح اليمن

384. منتحل رتبة ملازم ثاني جمال جميل سعد مقبل الدرعي صنعاء-الحيمة الداخلية-بيت النمري

385. منتحل رتبة ملازم ثاني يحيى صالح ضيف الله صالح العياني إب-يريم –بني عمر

386. منتحل رتبة ملازم ثاني علي محسن محمد وازع الأمانة -الثورة

387. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد علي سعد مصلح النصيري ذمار-الحدأ-المشاخذه

388. منتحل رتبة ملازم ثاني فؤاد احمد أحمد عبدالله المطري صنعاء- بني مطر-كاشح

389. منتحل رتبة ملازم ثاني هاني إبراهيم أحمد عثمان عبده الرازقي تعز صبر الموادم-الحناء

390. منتحل رتبة ملازم ثاني أمجد وليد أحسن مسعد غشام صنعاء- أرحب-بني حكم-بيت غشام

391. منتحل رتبة ملازم ثاني مصطفى محمود حمود حسن مزارط حجة-كحلان عفار-بني موهب

392. منتحل رتبة ملازم ثاني عباد الريامي البيضاء-رداع-ريام

393. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد علي سعد مصلح النصيري ذمار- الحدأ –المشاخذه

394. منتحل رتبة ملازم ثاني حمدان محمد حسين حسين مرعي ذمار- الحدأ–النصرة-المشاخره

395. منتحل رتبة ملازم ثاني قايد ناصر صالح حسين الشيبة ذمار- الحدأ –كومان-المحرق

396. منتحل رتبة ملازم ثاني ناجي محمد ناجي صلاح ذمار- الحدأ –طميح

397. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد عبد الله أحمد علي الشيبة ذمار- الحدأ –كومان-المحرق

398. منتحل رتبة ملازم ثاني عبد الخالق حزام قايد محمد الحمري ذمار-مغرب عنس-حلفه

399. منتحل رتبة ملازم ثاني توفيق جلال احمد مفرج الأسلمي حجة-اسلم-أسلم اليمن

400. منتحل رتبة ملازم ثاني علي عبدالله حسين أحمد طيب مجدوب حجة- عبس-بني حسن

401. منتحل رتبة ملازم ثاني ذاكر علي محمد علي مستور ذمار- المنار-ذاهب

402. منتحل رتبة ملازم ثاني جواد عبدالحكيم ابراهيم عبدالكريم الجنيد تعز-المسراخ-حصبان الاعلى

403. منتحل رتبة ملازم ثاني مهند عبدالرحيم أحمد الباجلي الأمانة-الصافية

404. منتحل رتبة ملازم ثاني تاج الدين صادق محمد شرف الدين إبّ- الشعر-الأملوك

405. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد أحمد زيد حجة – المحابشة-شمسان

406. منتحل رتبة ملازم ثاني جمال جميل سعد مقبل الدرعي صنعاء- الحيمة الداخلية-بني النمري

407. منتحل رتبة ملازم ثاني هيال بكيل أحمد علي عواض صنعاء- الحيمة الداخلية-الحبوب

408. منتحل رتبة ملازم ثاني بندر محمد مهدي عبده علي عزان المحويت-حفاش-الملاحثه

409. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد عبده حزام ناصر علي الفقيه حجة- المفتاح-الجبر الاسفل-المنفه

410. منتحل رتبة ملازم ثاني عدي عبدالله أحمد محمد علي القاسمي حجة-المفتاح-الجبر -المراري

411. منتحل رتبة ملازم ثاني عبدالغني رياض مطهر الكبسي إبّ- حبيش-ظلمة

412. منتحل رتبة ملازم ثاني كمال عبدالله محمد وهاس صنعاء- بني مطر-قباء

413. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد ضيف الله احمد حسين البرطي صنعاء-بني مطر-عكيفان

414. منتحل رتبة ملازم ثاني قيس عبدالله عبدالله يحيى الدعوس عمرا-خمر-غشم النايف

415. منتحل رتبة ملازم ثاني رضوان محمد عبدالله علي رسام ذمار-جبل الشرق-العدني-مضرات

416. منتحل رتبة ملازم ثاني نايف نبيل محمد سلامة المحويت-شبام كوكبان-الأهجر-بيت سلامة

417. منتحل رتبة ملازم ثاني بشار يحيى مصلح علي الحاج صنعاء-همدان-مذبل

418. منتحل رتبة ملازم ثاني مرزوق يحىى احمد مقهس صعدة-الحشوة-عظلة

419. منتحل رتبة ملازم ثاني أحمد عبدالحافظ أحمد السراجي إبّ-الرضمة-بني قيس-المنجر

420. منتحل رتبة ملازم ثاني علي صلاح علي الزيادي البيضاء- رداع-بني زياد

421. منتحل رتبة ملازم ثاني بشير جبران احمد أحمد عبدالله الحليلة صنعاء-الحيمة الداخلية- الحليلة

422. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد حسين سعيد ربيع مأرب -صرواح-ضوار

423. منتحل رتبة ملازم ثاني أحمد صالح محمد العامري مأرب -صرواح-كنه

424. منتحل رتبة ملازم ثاني عبدالله محمد احمد ربيع مأرب -صرواح-ضوار

425. منتحل رتبة ملازم ثاني إياد علي حيدر العيناني ذمار-عتمة-بني غصين-عينان

426. منتحل رتبة ملازم ثاني ضيف الله عبدالله علي عشي حجة- بني قيس-ربع هفج

427. منتحل رتبة ملازم ثاني مفلح عبدالسلام عبدالله زايد مفلح الوارصي عمران-جبل يزيد-سيران الغربي

428. منتحل رتبة ملازم ثاني عمر موسى مهدي مهدي أبوهادي حجة-افلح الشام-بيت ابوهادي

429. منتحل رتبة ملازم ثاني شرف مجاهد محمد يحيى المعازي عمران-القفلة-الظهر

430. منتحل رتبة ملازم ثاني عامر محمد محمد ناصر المعازي عمران-شهارة-الهجر

431. منتحل رتبة ملازم ثاني عاتق محمد مطهر جحاف حجة-كشر-العبيسة

432. منتحل رتبة ملازم ثاني رهيب يوسف محمد سعد الجبوبي ريمة-كسمة-الجبوب

433. منتحل رتبة ملازم ثاني عبده ناصر محمد راجح قعلان ذمار-المنار-المنقل-كها

434. منتحل رتبة ملازم ثاني عبدالكريم محمد علي حسن الأمروري حجة-كحلان الشرف-بني كعب

435. منتحل رتبة ملازم ثاني مطهر محمد هادي مسرع طباز عمران-القفلة-ذوغيثان-المغلاة

436. منتحل رتبة ملازم ثاني علي عبدالله قاسم الصلاحي صنعاء-الحيمة الداخلية-جدر

437. منتحل رتبة ملازم ثاني سند صالح علي الحطروم صعدة-الصفراء-المقاش

438. منتحل رتبة ملازم ثاني أحمد علي أحمد مقبل حام حجة- قفل شمر-شمرين

439. منتحل رتبة ملازم ثاني أمين محمد محمد بلوة خلوفة حجة- أسلم

440. منتحل رتبة ملازم ثاني عدي أحمد حسن قايد البحري حجة- الشغادرة-الجبل

441. منتحل رتبة ملازم ثاني يونس حسين علي مسعد الحفصي ذمار-مغرب عنس-بني حفص

442. منتحل رتبة ملازم ثاني خلدون خالد محمد علي رضاء الأمانة-بني الحارث-المطار-بني حوات

443. منتحل رتبة ملازم ثاني مازن أمين ناصر عبدالله النبهان صعدة- ساقين-المعزب

444. منتحل رتبة ملازم ثاني علي عبده محمد حسن المؤيد حجة- خيران- المحرق

445. منتحل رتبة ملازم ثاني سليم محمد أحمد أمين المطري الأمانة-شعوب

446. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد علي عبده علي الفقيه صنعاء-الحيمة الداخلية-بني احمد

447. منتحل رتبة ملازم ثاني عبدالرحمن محمد علي حسين طامي المؤيد حجة-وشحة -بني هني

448. منتحل رتبة ملازم ثاني إبراهيم صالح ناجي علي الجعمي صنعاء- سنحان-بيت الشاطبي

449. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد صالح حسن محمد الأحمدي البيضاء-القريشية-أل احمد-الروق

450. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد ناصر عبدالله العرشة الأمانة-شعوب-المراون

451. منتحل رتبة ملازم ثاني عبدالله أحمد عيسى يحيى سنان الامانة-شعوب-شيراتون

452. منتحل رتبة ملازم ثاني فائد علي صالح محمد الخولاني ذمار-الحدأ-كلبة المحفد

453. منتحل رتبة ملازم ثاني أحمد خضر حسن خضر الخولاني-المدينة-خولان

454. منتحل رتبة ملازم ثاني باسم عادل حامد صعدة-رازح

455. منتحل رتبة ملازم ثاني ناصر محمد ناصر سعد سباع ذمار- المنار-المعينة

456. منتحل رتبة ملازم ثاني أمين مسرع سالم محمد عبدالله أبو هجوم تعز-خدير-المكياد

457. منتحل رتبة ملازم ثاني وايل أحمد صالح احمد ناصر العسودي ذمار-جهران-بيت السناني

458. منتحل رتبة ملازم ثاني وليد علي محمد موسى الحديدة -باجل

459. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد علي محمد حمود السراجي صنعاء- سنحان-الاجبار-الضبعات

460. منتحل رتبة ملازم ثاني فؤاد صالح شوعي ماطر مستباني الأمانة-الوحدة-البليلي

461. منتحل رتبة ملازم ثاني وايل أحمد صالح احمد ناصر العسودي ذمار- جهران-بيت السناني

462. منتحل رتبة ملازم ثاني فؤاد محمد جابر العثماني حجة-كشر-لاحب

463. منتحل رتبة ملازم ثاني عبدالمجيد عبدالله محمد محمد الوصابي الأمانة-بني الحارث-حي المطار

464. منتحل رتبة ملازم ثاني فضل محمد صالح عباد الذهب البيضاء-رداع-قيفة-بيت الذهب

465. منتحل رتبة ملازم ثاني بلال عبده محمد قايد البدري ذمار-وصاب العالي-كبود

466. منتحل رتبة ملازم ثاني محمد عباس عمر فرج الحيدري

467. منتحل رتبة ملازم ثاني وائل أحمد صالح احمد ناصر العسودي ذمار-جهران-بيت السناني

468. منتحل رتبة ملازم ثاني وليد علي موسى

469. منتحل رتبة ملازم ثاني هارون محمد الحاج

470. منتحل رتبة ملازم ثاني مروان علي المجوني

471. منتحل رتبة مساعد عبدالله علي ناصر المسعدي حجة- كشر-حجور-الحمارين- الـمساعد ة

472. منتحل رتبة مساعد رضوان قابص قابص علي المسعدي حجة- كشر-حجور-الحمارين- الـمساعد ة

473. منتحل رتبة مساعد عايض حزام فرج القحمي عمران- خمر-غشم-النايف

474. منتحل رتبة مساعد بشار صالح يحيى هاشم المؤيد حجة-خيران-المحرق-بيت المؤيد

475. منتحل رتبة مساعد فايز حسن أحمد عبدالله طراش صعدة-ساقين-غافرة-الشامية

476. منتحل رتبة مساعد عبدالفتاح ناصر ناصر موسى المفتاحي حجة –الجميمة-جفنة-الوقب

477. منتحل رتبة مساعد حسام أحمد علي أحمد العاتي حجة-ميدي-بني العاتي

478. منتحل رتبة مساعد عبدالرحمن أحمد هادي صالح ريبان حجة- العبيسة-قرايات

479. منتحل رتبة مساعد طلال علي عبده مشطا الزبيدي الأمانة-الصافية-حارة الصعدي

480. منتحل رتبة مساعد محمد عبدالوهاب علي علي الحربي حجة- أفلح الشام-بني الحربي

481. منتحل رتبة مساعد عبده إبراهيم علي جبران شوس حجة- كشر-بني شوش

482. منتحل رتبة مساعد علي هزاع علي حاتم النهاري الأمانة- بني الحارث

483. منتحل رتبة مساعد محمد علي أحمد أحمد محمد الحزمي الأمانة- بني الحارث-الحتارش

484. منتحل رتبة مساعد أيمن عبدالفتاح يحيى محمد العرومي إبّ- الظهار-السبط الغربي

485. منتحل رتبة مساعد هادي محمد محسن سدله صعدة-الحشوة-عظلة

486. منتحل رتبة مساعد حافظ فضل محمد هادي صنعاء-بني مطر-شهاب الاسفل-بني نعامة

487. منتحل رتبة مساعد حسين محمد حسين ركبان صعدة-الحشوة-عظلة

488. منتحل رتبة مساعد أحمد علي علي حسن الفقيه صنعاء-خولان-الجراف

489. منتحل رتبة مساعد أحمد علي محمد القح إب- بعدان-دلال

490. منتحل رتبة مساعد أمين أحمد محمد قاسم الحبيشي ذمار-المدينة-روما

491. منتحل رتبة مساعد يوسف عتيق صالج علي محمد العنسي ذمار-المدينة-بيت العنسي

492. منتحل رتبة مساعد خولان رفيق علي علي الفراصي ذمار-وصاب العالي-بني مسلم-كالة

493. منتحل رتبة مساعد زايد محمد علي مهيوب الحديدة-برع-بلاد الشرف-بينين

494. منتحل رتبة مساعد ناصر علي ناصر حسن سعد القحطاني إب-يريم-بني عمر

495. منتحل رتبة مساعد محمد منصور ناصر أحمد علي يمن حجة-المفتاح-الجبر الأعلى-القليع

496. منتحل رتبة مساعد فادي صالح علي جحزر الأمانة-شعوب

497. منتحل رتبة مساعد بادي سكبي عبدالله الداودي حجة-كشر-بني داوؤد

498. منتحل رتبة مساعد محمد علي أحمد أحمد محمد الحزمي الأمانة-بني الحارث-الحتارش

499. منتحل رتبة مساعد عبدالباري سعيد عقلان أحمد النجار تعز-المسراخ-صنمات

500. منتحل رتبة مساعد حميد عبدالله حسين علي ناصر رفيق صنعاء- بني حشيش-خربة-سعوان

501. منتحل رتبة مساعد فارس عبدالله عبد الكريم صلاح الدين صنعاء-بني حشيش-غضران

502. منتحل رتبة مساعد حسن احمد محمد احمد عرمة عمران –ريدة

503. منتحل رتبة مساعد أحمد أحمد محمد احمد عرمة عمران –ريدة

504. منتحل رتبة مساعد احمد راشد مرشد صالح باجة عمران –ريدة

505. منتحل رتبة مساعد معاذ فهد قائد احمد احمد الوصابي عمران –ريدة

506. منتحل رتبة مساعد ثاني محمد محمد شداد كميت الحديدة-الزهرة

507. منتحل رتبة مساعد عبده إبراهيم علي جبران شوس حجة-كشر-بني شوس

508. منتحل رتبة مساعد عبدالباري سعيد النجار صنعاء-همدان-ضلاع

509. منتحل رتبة مساعد علي عبدالله ناصر الذهب البيضاء-رداع-قيفة-ولدربيع- الحطام

510. منتحل رتبة مساعد رمزي علوي جارالله حسين الحطام البيضاء-رداع-قيفة-ولدربيع- الحطام

511. عبدالله أحمد صالح يحيى الحلحلي عمران- بني صريم-القبة

512. عبدالسلام أحمد عبدالله قاسم نجم الدين عمران-شهارة-سيران الغربي

513. عبدالكريم قاسم قاسم الصادق الأمانة – بني الحارث-الروضة

514. عبده حميد عبدالله حميد النهاري إبّ-حزم العدين-بني علي

515. أكرم عبداللطيف عبدالله القديمي الأمانة-شعوب-حارة الصياح

516. محمد منتصر عبدالله المنتصر الجرباني صنعاء- همدان-جربان

517. محمد أحمد علي ناصر هاجر صنعاء- الحصن-الحصن

518. عرفات علي عبدالله عوضة جهلان صنعاء- همدان-الحمراء

519. عبدالقوي صالح أحمد علي الضبياني صنعاء- سنحان-بني شايع

520. أيهم وليد حمود العيني صنعاء- بني بهلول

521. حمزة عبدالله محمد منصور مطهر المنتصر صعدة-سحار-ولد مسعود

522. عبدالله صالح صلاح زيد صعدة-مدينة صعــدة القديمة

523. أحمد محمد حسين ناصر هبة حجة-المحابشة-الطويلة

524. خالد محمد علي صغير العقيبي حجة – مستبأ-شرق مستبأ

525. مصطفى ناصر علي سعد ناجي حجة – المحابشة-حجر-الرحالة

526. عبدالله علي أحمد عبدالله دحيم حجة – كعيدنة-جبل دحيم

527. حامد علي مهاوش مهدي مهاوش حجة – وشحة-بني هني

528. محمود عبده عياش حسن الوصابي الحديدة- المنصورية-المناصرة-اليمناء

529. محمد علي سعيد حسين لطف علي إبّ- العدين-الجبلين-وادي قديف

530. زين العابدين علي محمد العماري إبّ- يريم-بني عمر

531. خالد علي حسين المنتصر صنعاء- همدان-خلقة

532. حسيب محمد فارع محمد الزايدي إبّ-القفر-بني مهدي-نقيل القفلة

533. الشيخ محمد سعد علي سريح عمران- مسور-بني مهدي

534. حسن محمد حسين صالح القادري ذمار- ضوران آنس-بيت القادري

535. ينوف صالح عبدالله المشتهر ذمار- المنار-المشاحذة

536. عصام يحيى علي حسين الشظبي ضوران آنس-العارضة-المسوح

537. عبدالرحمن أبكر حلة الحديدة-الزيدية

538. محمد يحيى إبراهيم الحسوني صعدة- سحار-بني خميس

539. علي حسين علي الشويع صعدة-مجز-ضحيان

540. خالد علي أحمد سيف الثلاثي ذمار-وصاب العالي-نقد الأثلوث

541. وسام حسين مقبل ناصر كليب حجة-المغربة-بني جديلة

542. ناصر صالح قاسم السلامي حجة- كحلان عفار

543. بندر ناصر ناصر صالح صولان حجة- كحلان الشرف-نوسان

544. يحيى عياش عايش المجملي الحديدة- الحالي-سموة عين

545. محمد أمين رسام الجعفري تعز- التعزية

546. محمد سرحان ناجي الهاشمي تعز- التعزية

547. منتظر أحمد محمد بحبيح تعز- التعزية

548. غالي حمود رواح الهاشمي تعز- التعزية

549. ضيف الله محمد غاشي ناصر الغمران صعدة-ساقين-فوط

550. نجم صغير معوض ذاهنة صعدة –رازح-مشرقة

551. عبدالله أحمد علي مقبل الخبش حجة- الجميمة-مساهرة مور

552. عمار ياسر الحياني إبّ- الشعر-الرضائي

553. حسن ناصر ناصر مبخوت شملان حجة- خيران-المحرق-بيت شملان

554. اسحاق محسن إبراهيم علي هديش حجة- خيران-المحرق-بيت هديش

555. محمد عبدالإله حسين عبدالله المؤيد حجة-خيران-المحرق-بيت المؤيد

556. عزالدين عبده حسين عبدالله المؤيد حجة-خيران-المحرق-بيت المؤيد

557. رمزي علي شوعي أحمد سنان حجة-خيران-المحرق-بيت سنان

558. ياسر سعد علي صالح الشرادي ذمار-عنس

559. سيف عبدالله يحيى صالح موسى صعدة- رازح-بنلقم

560. إبراهيم علي محمد يحيى ياسين صعدة- باقم

561. حمد أحمد حسن عبدالرحمن العنثري صعدة- باقم

562. محمد عبدالله جبران رعدل صنعاء- جحانة-اسناف-المصنعة

563. محمد ناجي أحمد هادي الخباني صنعاء- جحانة-بيت الرويشان

564. إبراهيم محمد محمد أمين السلامي الأمانة-السبعين-الجرداء

565. حلمي فراس احمد قايد عمران-الأشمور-أل العسرة

566. عابد أحمد مصلح علي الأمقط صنعاء- مناخة-الامقط

567. علي علي عبدالله الطحم صعدة-سحار-بني معاذ-سودان

568. أحمد ناجي عبد الله أحمد الجنيدي البيضاء-الصومعة-الرومية

569. حزام فايد صالح فايد الغنيي مسلم حجة- كشر-نعوان-بني مسلم

570. معاذ محمد علي جرة حجة-وشحة-ضاعن

571. عبدالملك محمد أحمد صالح مغبش حجة- كشر-بني شمر

572. إبراهيم محمد مقبل القبلي البيضاء- رداع- القريشية

573. عارف محمد المكلي البيضاء- رداع

574. مطهر حسين المكلي البيضاء- رداع

575. علي عادل المكلي البيضاء- رداع

576. طاهر علي جميل المحويت- جبل المحويت

577. محمد محمد يحيى قاسم حبيش المحويت- جبل المحويت

578. علي عبدالله سلام الفؤادي إب-القاعدة-التحرير

579. وضاح بادي سلمان حسن صالح صعدة- منبه-بطين

580. نصر أحمد محمد صالح العسكري صنعاء- الحيمة الداخلية-العساكرة

581. عمر ان أحمد محمد ناجي الشعبي إبّ- جبلة-حارة الدار

582. أحمد إسماعيل حسين المتوكل إبّ- جبلة-حارة الدار

583. أكرم علي علي أحمد البوصي النزاري صنعاء- الحيمة الداخلية-بني قرار

584. خالد محمد علي علي عياش صنعاء- بني بهلول-دار عياش

585. عدنان منصر أحمد علي السعدان ذمار- جبل الشرق-بني أسعد

586. إبراهيم محمد صالح الجبري صنعاء- بني مطر

587. صلاح عبدالله مرشد علي الحكمي إبّ- القفر-بني مبارز-ظهرة غرافة

588. حاكم عبده قايد عفيف راشد الحميري إبّ- القفر-حمير-النجد العالي

589. محمد فارع الوصابي إبّ- القفر

590. عبد الولي مجلي أحمد علي المارح صنعاء- بني حشيش-بني الهيده

591. وائل علي علي ناصر مانع صنعاء- بني حشيش-قرضه

592. وليد عبدالله علي الظبي صنعاء- بني حشيش-رجام

593. عبدالجليل علي يحيى علي يحيى الحمزي صنعاء- بني حشيش

594. حاكم محسن علي قاسم الشنفي حجة- كشر-جبل الشنفي

595. وزير علي علي علي ابوقعيش حجة-الجميمة-العوشية

596. بشار ضيف الله محمد علي الغثيمي حجة – حجة –خولان

597. خليل ابراهيم حسن ناصر هبه حجة – المحابشة

598. ابراهيم هادي علي ناصر هبه حجة - المحابشة

599. ياسين عبده شوعي محمد المجش حجة -الجميمة

600. محمد احمد أحمد صالح احمد زيد حجة – المحابشة

601. احمد محمد ابراهيم علي احمد طلحي حجة-قفل شمر-المخلاف

602. مراد عبده قايد سعيد عامر الدياني تعز - خدير

603. جمال مفتاح ناجي المفتاحي حجة –الجميمة-جفنة

604. شوقي أحمد أحمد صالح المفتاحي حجة –الجميمة-جفنة

605. فارس محمد عبدالله الداؤدي حجة –كشر –بني داوؤد

606. محمد عبد السلام علي حسين الأشول حجة-الشاهل-جانب الشام

607. أيمن يحيى محمد سفيان القارني حجة-كحلان عفار-كحلان

608. هيكل جابر حسن حسين الصياحي صعدة- رازح

609. حافظ ضيف الله سويد عشوان صعدة- رازح

610. حسين علي عيضة سالم دريمة صعدة- رازح

611. يحيى علي علي هزام الزافني عمران جبل يزيد-زافن

612. فتحي عبدالله محمد يحيى صالح صعدة –قطابر-أل ثابت

613. أميرالدين سليمان قاسم حسين الحامس صعدة-مجز-المعاريف

614. مختار عبدالعظيم ستين صعدة -ضحيان

615. عدنان محمد أحمد عبدالله الوهيبي حجة –كحلان الشرف-نوبيان

616. معاذ محمد ناصر صالح علي الوادعي حجة-كحلان عفار

617. محمد رضوان عبدالله الخاوي الأمانة- صنعـــاء القديمة

618. نجم الدين فخرالدين علي سيلان فخرالدين صنعاء-الحيمة الداخلية-بني يوسف

619. طه عبدالرزاق حسن عبدالله القباطي تعز- التعزية

620. حسين حسين محمد علي فايع صعدة- مجز -ضحيان

621. أحمد إبراهيم محمد علي فايع صعدة- مجز –ضحيان

622. عبد الله أحمد صالح علي ناجي ذمار

623. صالح صالح علي أحمد العبدلي ذمار-جبل الشرق

624. عصام فيصل محمد الطوقي الأمانة- شعوب

625. حذيفة سعد عبدالله جميل العويري صعدة-سحار-بني عوير

626. نورالدين علي يحيى الحكيمي ذمار- ضوران آنس-بني حكيم

627. يحيى عبدالله أحمد يحيى الظهاري حجة- نجرة-عزلة قدم

628. بكر سالم عبدالله محمد الفقيه إبَّ- يريم-خودان

629. إيهاب فايز علي صالح حسين الطيب إبّ- يريم-بني عتبة

630. ماجد محمد علي أحمد السودي حجة-المدينة-السوايل

631. علي حسن أحمد المؤيد حجة- وشحة

632. أحمد عادل ناشر الحمادي الأمانة- الثورة

633. عبدالواحد عبدالله يحيى الشريف الأمانة- شعوب

634. محمد قاسم محمد حميد صنعاء- جحانة-دار الشريف

635. مروان ناصر حسن العتيبي الأمانة- السبعين

636. مجاهد حسن صالح عبدالله المزهري إبّ-المخادر-الأشقر

637. عبدالملك علي أمير الشاذلي إبّ- حزم العدين-الوادي الأخضر

638. حزام عادل أحمد محمد المنحمي إبّ- يريم-خودان

639. معمر عامر عبدربه جارالله المسعدي البيضاء- القريشية

640. نزيه فهد قاسم أحمد العقبي البيضاء- الرياشية

641. عبدالوهاب يحيى زياد محمد زياد المحويت- الرجم-المدينة

642. خليل حسن هبة حجة – المحابشة-شمسان

643. خالد محمد علي صغير العقيبي حجة- مستباء-شرق مستبأ

644. عدنان محمد أحمد عبدالله الوهيبي حجة- كحلان الشرف-نوسان

645. صخر محمد محمد علي السياغي صنعاء- الحيمة الداخلية-بني السياغ

646. مصطفى ناصر علي سعد ناجي حجة- المحابشة-حجر-الرحالة

647. جمال عبدالرحمن محمد حسن الفقيه حجة- الشغادرة

648. محمد صالح عبادي هادي الزارعي عمران-حرف سفيان-المدينة

649. طه محمد علي احمد السالمي حجة-المحابشة-المخاويس

650. طارق علي يحيى يحيى الزيلعي حجة- كحلان الشرف-نوسان

651. علي محمد صالح علي علي حسن حجة-الجميمة-ضهاي

652. أحمد خضر حسن خضر الخولاني حجة

653. هاشم مقبل يحيي ناصر الزعرور. حجة-المحابشة-بني زعرور

654. محمد أحمد علي مهدي الجوحي إبّ- مديرية الريف -المويه-بيت الجوحي

655. محمد سعيد محمد صالح المبارزي إبّ- المخادر-بني سرحه

656. عتيق صالح محمد قايد الرعيسي العمدي ذمار- عنس-عمد

657. طارق منصور مطهر الغويدي الأمانة- شعوب-الذاري

658. عصام محمد حمود علي الفقيه رطاس عمران- جبل يزيد-بيت رطاس

659. عبدالله ناجي حسين علي وهان حجة- كشر-الحماريين

660. مطيع عبده هادي أحمد أبو جابر حجة- كشر

661. عبدالله يحيى حسن علي البعداني ذمار- المنار-بني سلامة

662. محمد عبدالله محمد أحمد حيدر إبّ- جبلة-المعشار-رعيان

663. صابر علي صغير الصموت حاشد حجة- كشر-بني داوؤد

664. حاتم محمد محمد القرني ذمار- عنس

665. جمعان صالح سعيد صالح الرازقي صنعاء-بني مطر-بيت الرزاقي

666. محمد حمزي حمود حمود الحمزي عمران-ثلا-الزافن

667. مطهر أحمد مطهر موسى أبوطالب الأمانة-التحرير-الزبيري

668. كمال محمد حمود علي صالح الفقيه صنعاء- الحيمة الداخلية-بني يوسف

669. ربيع إبراهيم حسن ناصر زياد المحويت –ملحان-الروضة-الاخماس

670. عبده احمد هادي محمد الشاوش عمران-المدان

671. أحمد عبداللطيف حسين يحيى عنبر عمران- شهارة-سيران الغربي

672. حافظ يحيى صالح عنبر الامانة-بني الحارث- ذهبان

673. محمد حسن زريق ابراهيم ابوقحم النشري حجة- كعيدنة-بني النشري

674. نوح محمد سعد محمد يحيى الطلحي حجة- كعيدنة

675. عبدالمكين علي أحمد حسن طامي حجة- وشحة-شعلل

676. زايد عبدالله يحيى حسين جبة حجة-وشحة-العمش

677. وسيم علي علي حاسر علي طاهر الحيداني حجة- المحابشة-بني حيدان

678. إبراهيم يحيى محمد طيب مهيم حجة- مستبأ-خميس مستبا

679. علي قايد عبده أسعد محمد عماد إبّ- العدين-الجبلين

680. رضوان عبدالرقيب عبدالرحيم يحيى علي هزبر إبّ- العدين-الوادي

681. أحمد جميل أبوهاشم البيضاء-رداع-الرياشية-قرن وعل

682. محمد علي الماعطي البيضاء-رداع-قيفة-محن يزيد

683. عمر ناصر أحمد محمد حسين المقدشي ذمار-عنس-خرابة المقادشة

684. أحمد غالب أحمد عبدالله جاسر ذمار-جبل الشرق-انس-رشيده

685. أحمد عبدالله صالح علي قايد الذرحاني ذمار-جبل الشرق-دمام

686. مروان أحمد ناصر محسن الخفجي حجة-الشاهل-الأمرو

687. لؤي علي الخفجي حجة-الشاهل-الأمرو

688. علي محمد أحمد صالح ركب إبّ-القفر-الرحاب

689. عبده عبده يحيى علي عربة حجة-قفل شمر-شمرين

690. يحيى محمد احمد جراد الخولي حجة-قفل شمر-بني الخولي

691. مفيد علي احمد صالح الشومي حجة-مبين-بني الشومي

692. بسام حسين حسين حسي صالح حجة- الجميمة-ضهاي

693. محمد عبدالله علي القاعدي حجة-الشاهل-الأمرو-القاعدة

694. الأمير زيد علي محمد أحمد قصبة حجة-الشاهل-جانب الشام

695. هلال سعد حسن مهدي المراضي حجة-الشاهل-جانب اليمن-العصرة

696. محمد علي محمد المحدني ذمار-المدينة

697. حذيفة محمد نقاء قايد الحملي حجة-خيران-المحرق-حملة

698. محمد ناصر شوعي أحمد شايع عمران-صوير-اذيبة-القرون

699. حاشد صالح صالح صالح زايد عمران-صوير-العجيرات-منجرة اشامية

700. نجم الدين حسن منصور محمد المؤيد حجة- أفلح اليمن-بني فلاح

701. محمد أمير شوعي محمد علي الخريمي حجة- أفلح اليمن-جياح

702. علاء الدين محمد علي أحمد المؤيد-حجة-افلح اليمن-الحوانة

703. شوقي حسين أحمد احمد درويش صافر حجة- أفلح اليمن

704. باشق احمد عبده محمد صديق الباشق حجة-عبس-ربوع مطولة

705. مقداد شوعي حسين احمد عداعد حجة- الشغادرة –بيت عداعد

706. صدام عبده ناجي أحمد الشعيبي إب- مديرية الريف -ميتم-رحبان

707. مختار ناصر حسن دماء المحويت- بني سعد

708. فؤاد علي المطري حجة- عبس

709. جلال علي ناصر دغفل عمران-شهارة-سيران الغربي

710. عبدالله أحمد أحمد سعد الضبيبي ريمة-الجبين- بني الضبيبي-بني الحثيثي

711. محمد اسماعيل محمد علي الديلمي ذمار-الحدأ-بني بداء

712. يحيى عبدالكريم علي أحمد المتوكل ذمار-الحدأ-كلية العقر

713. طه محمد علي أحمد السالمي حجة –المحابشة-المخاويس

714. علي محمد صالح علي علي حسن حجة-الجميمة-ضهاي

715. وسيم محمد رزاز طاهر الحطبي تعز-شرعب الرونة

716. عادل سعيد عبده جسار ياسر الهاشمي تعز- التعزية

717. علاء جميل عبده علي الكحلاني إبّ- السياني-الدامغ

718. رفيق محمد محمد عبدالله بلغيث ذمار جبل الشرق-مخلاف الحداء-سالمه

719. مختار يحيي يحيى ناصر العوبلي حجة-المحابشة-حجر

720. أنور حسين حسن حسين العضهي حجة-الشاهل

721. محمد محمد محمد زمر صنعاء- خولان الطيال

722. سيف ناجي شجين صنعاء- خولان الطيال

723. يحيى أحمد صالح مسلط حجة-المفتاح

724. وضاح بادي سلمان حسن صالح صعدة- منبه-بطين

725. عيسى عبدلي عباد أبو ريشة صعدة-رازح-جبل الأزد

726. نورالدين ضيف سوادي المعنقي صعدة-رازح-جبل الأزد

727. يحيى سعيد محسن عطية صعدة-رازح-بني ربيعة

728. إسحاق جميل جبران أحسن غنيم صعدة-رازح-بني ربيعة

729. عبدالله ضيف عمر علي سالم لقمان صعدة-رازح-الشوارق

730. عادل أحمد مقبل أحمد دعبوش صعدة-رازح

731. سلطان عبدالعزيز فرح حمدان سريع صعدة-رازح

732. جميل جبران سويد صعدة-رازح

733. علي طيب أحمد صعدة-رازح

734. حسين جابر علي صعدة-رازح

735. أكرم عبده سعد محمد قايد تعز-التعزية –حيمة تعز

736. وليد علي ناجي حزام الدحان تعز-التعزية

737. هيثم أحمد الفرجة الجوف-برط المراشي-الملحات-الغيل

738. غانم ناجي محمد سباع الفرجة الجوف-برط المراشي-الملحات-الغيل

739. يحيى أحمد احمد يحيى أحمد الجوف-برط المراشي-الملحات-الغيل

740. جبران أحمد أحمد سرحان مرح صنعاء- بني حشيش-الشرية

741. أحمد حميد أحمد علي السياغي الأمانة-أزال-حارة الشريف

742. أحمد حسن عكام عبدالله المسروحي حجة-المحابشة-بني حيدان

743. خليل خالد محمد حاسر علي طاهر حجة-المحابشة-بني حيدان

744. محمد علي ناصر مقبل الطويلي حجة-نجرة

745. عبدالله أحمد أحمد يحيى ناصر كباس حجة-المحابشة-حجر

746. إدريس حسين أحمد حسين عريمة الوادعي حجة-المحابشة

747. عاطف أحمد أحمد حسن أبو هادي حجة-المحابشة-جبل المحبشي

748. أحمد علي عبدالله اليعري الأمانة- آزال-عين الفقيه

749. أحمد أحمد صالح دشيلة صنعاء-الطيال

750. أحمد محمد حميد راجح ذمار-جبل الشرق-البادية

751. وحيد علي محمد صالح أحمد العباسي حجة-الجميمة-العبيسة

752. عبدالعليم عبدالله علي عبدالله ريبان حجة- كشر-قرايات

753. سلمان أحمد ظفر علي جراد حجة-وشحة-ضاعن-السودة

754. محمد عبدالله غانم غانم الحميدي تعز- التعزية

755. محمد أحمد علي ناصر هاجر صنعاء- الحصن

756. أحمد محمد مصلح الذهب البيضاء-رداع-قيفة-ولدربيع-المناسح-بيت الذهب

757. محمد خالد محمد عامر الذهب البيضاء-رداع-قيفة-ولدربيع-المناسح-بيت الذهب

758. عبدالله علي عامر الذهب البيضاء-رداع-قيفة-ولدربيع-المناسح-بيت الذهب

759. رامي عايش مقبل الذهب البيضاء-رداع-قيفة-ولدربيع-المناسح-بيت الذهب

760. عبدالرحمن علي العمري البيضاء-رداع- الشريه

761. أحمد محمد حسين المراني

762. علي صالح سيلان

763. فؤاد علي العثماني

764. قاسم أحمد يوسف محمد اثيوبي الجنسية