متضررون فجرت مليشيا الحوثي منازلهم يطالبون بإنصافهم ومحاكمة المليشيا محلياً ودولياً باعترافهم.. المناطق الخاضعة للحوثيين تعيش أزمة هي الأسوأ على الإطلاق منذ بدء الحرب محمد بن سلمان يتحدث عن التغيرات الحاصلة في المملكة ويؤكد: نسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته مشروع جديد يوفر فرص عمل لـ8 آلاف شاب يمني سيناريو مروع للعالم كله تتحدث عنه روسيا «الضغط على الزر النووي» الحرب في أوكرانيا والذعر في اليمن.. الناس يقبلون على شراء القمح بكميات كبيرة والتجار يرفعون الأسعار أنواع الصداع التي تشير إلى قرب الإصابة بالجلطة الدماغية الأسوأ لم يأت بعد.. كيف تؤثر حرب أوكرانيا على أسواق النفط بأرقام صادمة ...روسيا تعلن خسائرها في الحرب الطاحنة مع أوكرانيا تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب
طالب متضررون من عديد محافظات دمرت مليشيا الحوثي منازلهم بإنصافهم ومحاكمة المليشيا محلياً ودولياً على ما ارتكبته بحقهم من جرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية..
جاء ذلك في جلسة استماع نظمتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل اليوم بمدينة مأرب، لعدد من المتضررين من محافظات مأرب والبيضاء وإب، أوضحوا فيها ما تعرضوا له من انتهاكات بدءاً من تهجيرهم ونهب ممتلكاتهم وصولاً إلى جريمة تدمير وتفجير منازلهم.
وسرد المتضررون معاناتهم جراء التهجير والهروب من منازلهم ليلاً والتي فجرت بعد رحيلهم.. مؤكدين أنهم يعيشون ألماً كبيراً خصوصا بعد أن أصبحوا في العراء بخيام تفتقد لأبسط مقومات الحياة. وفي حديثهم عن معاناتهم شكا عدد من الضحايا غياب المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان، التي لم تهتم بهذه الجريمة التي تعد من أسوأ الانتهاكات على مستوى العالم، كما لم تعمل هذه المنظمات حتى الآن على تجريم المليشيا الحوثية ومعاقبتها على ما ارتكبته من فظائع بحقهم وحق غيرهم من المدنيين..
بدورها أكدت رئيسة الهيئة خديجة علي، بأن هذه الجلسة هي السادسة من جلسات الاستماع التي تقيمها لضحايا تفجير المنازل من مختلف المحافظات، وذلك لتسليط الضوء على صور وقصص مؤلمة للمتضررين.
وقالت إن الهيئة رصدت 59 حالة تدمير لمنازل في العام 2021 في محافظات تعز ومأرب والبيضاء.. مضيفة "مليشيا الحوثي فجرت منازل المواطنين أو بسطت وسيطرت عليها" مؤكدة "أهمية أن يسمع ويرى العالم حقيقة المجرم الحوثي".
وأفادت أن الهيئة تعاني من صعوبة الوصول إلى الضحايا بسبب الحالة الأمنية خصوصا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، إضافة إلى غياب الثقافة القانونية في ظل الحرب..
مناشدة الضحايا والقريبين منهم التعاون مع الهيئة والتعاون كون توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها جزءا من حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي الإنساني. وقالت إن الهيئة ستوسع من نشاطها الحقوقي في الرصد والتوثيق، لتحقيق أهداف الهيئة، كون الانتهاكات الحوثية الخاصة بالمنازل لا تنحصر بالتفجير، بل تتنوع ما بين الاستيلاء والمصادرة والنهب
والحرق، لافتة إلى أن المليشيا أحرقت منازل عدد من المواطنين في محافظة الحديدة. وأشارت بأن الهيئة تقف مع هذه الفئة وتعرض مآسيها وتعمل على توثيق هذه الجرائم لينال مرتكبها للعقوبة التي يستحقها، مطالبة الحكومة والسلطة المحلية والدولية بأجهزتها المختلفة تقديم العون للأزمة لهذه الفئة.
كما تطالب المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى تجريم هذه الانتهاكات وتقديم المجرمين إلى العدالة وعلى أن يكون لهذا الملف تواجد في أي تسوية قادمة.