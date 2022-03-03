آخر الاخبار

محمد بن سلمان يتحدث عن التغيرات الحاصلة في المملكة ويؤكد: نسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته مشروع جديد يوفر فرص عمل لـ8 آلاف شاب يمني سيناريو مروع للعالم كله تتحدث عنه روسيا «الضغط على الزر النووي» الحرب في أوكرانيا والذعر في اليمن.. الناس يقبلون على شراء القمح بكميات كبيرة وتوقعات بحدوث أزمة أنواع الصداع التي تشير إلى قرب الإصابة بالجلطة الدماغية الأسوأ لم يأت بعد.. كيف تؤثر حرب أوكرانيا على أسواق النفط بأرقام صادمة ...روسيا تعلن خسائرها في الحرب الطاحنة مع أوكرانيا تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على فيوتشر صفعة جديدة تطال وجه «محمد علي الحوثي» و«الحاكم»ابطالها مشايخ واعيان من محافظة حجة..مصدر قبلي يكشف التفاصيل

محمد بن سلمان يتحدث عن التغيرات الحاصلة في المملكة ويؤكد: نسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته

الخميس 03 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 375

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، لافتا إلى أن التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته.

وشدد على أن الإصلاحات الخاصة بالمرأة السعودية أتت من أجل البلاد، وليست استرضاء لأحد.

كما أوضح في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأميركية، اليوم الخميس أن الدين الإسلامي يحثنا على احترام الديانات والثقافات أيا كانت.

وأضاف أن المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم.

إلى ذلك، أكد أن السعودية من بين أسرع الدول نموا في العالم، مشيرا إلى أن اقتصادها سينمو بـ7% العام المقبل.

وأضاف "لدينا 2 من أكبر 10 صناديق العالم"

إقراء أيضاً
سيناريو مروع للعالم كله تتحدث عنه روسيا «الضغط على الزر النووي»
بأرقام صادمة ...روسيا تعلن خسائرها في الحرب الطاحنة مع أوكرانيا
تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب
بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن أنباء طرد السفير الأمريكي
أول تفعيل لقرار تركيا بغلق المضيقين.. عودة 4 سفن روسية
‏141 دولة صوّتت لصالح القرار، فيما عارضته 5 دول فقط، بينما امتنعت 34 دولة عن التص
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس