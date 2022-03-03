محمد بن سلمان يتحدث عن التغيرات الحاصلة في المملكة ويؤكد: نسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته

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قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، لافتا إلى أن التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته.
وشدد على أن الإصلاحات الخاصة بالمرأة السعودية أتت من أجل البلاد، وليست استرضاء لأحد.
كما أوضح في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأميركية، اليوم الخميس أن الدين الإسلامي يحثنا على احترام الديانات والثقافات أيا كانت.
وأضاف أن المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم.
إلى ذلك، أكد أن السعودية من بين أسرع الدول نموا في العالم، مشيرا إلى أن اقتصادها سينمو بـ7% العام المقبل.
وأضاف "لدينا 2 من أكبر 10 صناديق العالم"