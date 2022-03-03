سيناريو مروع للعالم كله تتحدث عنه روسيا «الضغط على الزر النووي» الحرب في أوكرانيا والذعر في اليمن.. الناس يقبلون على شراء القمح بكميات كبيرة وتوقعات بحدوث أزمة أنواع الصداع التي تشير إلى قرب الإصابة بالجلطة الدماغية الأسوأ لم يأت بعد.. كيف تؤثر حرب أوكرانيا على أسواق النفط بأرقام صادمة ...روسيا تعلن خسائرها في الحرب الطاحنة مع أوكرانيا تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على فيوتشر صفعة جديدة تطال وجه «محمد علي الحوثي» و«الحاكم»ابطالها مشايخ واعيان من محافظة حجة..مصدر قبلي يكشف التفاصيل بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن أنباء طرد السفير الأمريكي أول تفعيل لقرار تركيا بغلق المضيقين.. عودة 4 سفن روسية
قال برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع إن أزمة أوكرانيا من المرجح أن تزيد أسعار الوقود والغذاء، وخاصة الحبوب، في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد حيث ارتفعت تكاليف الغذاء بأكثر من الضعف في العديد من المناطق في العام الماضي.
ويثير الانقطاع المحتمل لإمدادات القمح العالمية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا مخاوف من تفاقم أزمة الجوع وتضخم أسعار الغذاء في اليمن، مع اندفاع بعض اليمنيين لشراء الدقيق.
وتمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 29٪ من صادرات القمح العالمية، ويؤدي انقطاع هذا التدفق إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
ودفع الصراع والتضخم في اليمن الملايين إلى حافة المجاعة.
وقال تاجر الجملة محمد النمري في العاصمة اليمنية صنعاء لرويترز :الناس يندفعون الآن للشراء والناس في حالة تأهب وتوقع أزمة.
وأضاف إنهم يأخذون عشرة، عشرين شوالاً.
وقال مستورد الدقيق مهران القاضي إن لديهم مخزونا لكن الناس يشترون بدافع الذعر. بل إن بعض التجار رفعوا الأسعار بعد أن لاحظوا الطلب الكبير.
وعقدت الحكومة المعترف بها دولياً في عدن يوم الثلاثاء اجتماعا بشأن الإمدادات الغذائية وقالت إن مخزون القمح وسلع أساسية أخرى مخزون أربعة أشهر.
وقال نائب وزير الصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها محمد الهاشمي لرويترز إن الإدارة لديها مخزون من القمح لعدة أشهر وأن معظمه يأتي من خارج أوكرانيا وروسيا.
وتأتي المخاوف بشأن الإمدادات على رأس حالة الجوع المتعاظمة في اليمن ووسط نقص في تمويل المساعدات.
وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير/ كانون الثاني حصص الإعاشة لثمانية ملايين من 13 مليون شخص يقدم لهم الغذاء شهريا مع تحذيرات من مزيد من التخفيضات.
وقال ديفيد بيسلي رئيس برنامج الأغذية العالمي: ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام الجياع.
وستشترك السويد وسويسرا في استضافة مؤتمر للمانحين في 16 مارس/آذار لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2022، والتي تم تمويلها في عام 2021 بنسبة 58٪ فقط.