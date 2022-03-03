موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على فيوتشر

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يواصل الزمالك مشواره في الدوري المصري خلال مباراته المقبلة، حيث يضرب موعدا ثقيلا أمام الجونة في الجولة 12 من المسابقة.
الزمالك حقق فوزا صعبا على فيوتشر بنتيجة 3-2 مساء الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، خلف الأهلي (25 نقطة) وبيراميدز (23 نقطة).
يلتقي الزمالك مع ضيفه الجونة يوم الإثنين المقبل الموافق 7 مارس/آذار الحالي، في الجولة 12 من الدوري المصري.
تنطلق المباراة الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري
تبث منافسات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس التلفزيونية المصرية.
جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022
الأهلي - 25 نقطة
بيراميدز - 23 نقطة
الزمالك - 22 نقطة
سموحة – 22 نقطة
المصري – 15 نقطة
فيوتشر – 15 نقطة
فاركو - 15 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022:
أحمد سيد "زيزو" - الزمالك - 7 أهداف
جوب مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف
مروان حمدي - سموحة – 6 أهداف
جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف
بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف
محمد هلال - البنك الأهلي - 5 أهداف
محمود وادي - بيراميدز - 5 أهداف