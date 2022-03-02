بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن أنباء طرد السفير الأمريكي أول تفعيل لقرار تركيا بغلق المضيقين.. عودة 4 سفن روسية مجلس الوزراء اليمني يدعو لتحركٍ عاجل ضد ميليشيا الحوثي.. ويكشف جاهزيته للتعاطي مع الأزمة العالمية قائد عسكري :الجيش يضيق الخناق على المليشيات ويقطع خطوط إمدادها باتجاه جبال ملعا جنوبي «مأرب» 141 دولة صوّتت لصالح القرار، فيما عارضته 5 دول فقط، بينما امتنعت 34 دولة عن التصويت ما هو خطأ أوكرانيا الكارثي قبل 27 عاما ؟ تفاصيل اعتراف أوكرنيا بجريمة حرب الحدود وتكشف ما حدث 600 مقطورة نفط ممنوعة من دخول صنعاء.. حصار حوثي خانق يفاقم معاناة السكان لصالح سوقها السوداء شاهد.. انفجارات عنيفة لمخازن أسلحة حوثية بمعتقل للمختطفين مليشيا الحوثي تشيع قياديا في تنظيم القاعدة متهم بتفجير المدمرة الأمريكية ”كول“
نفت وزارة الخارجية الروسية صحة الأنباء التي تحدثت عن طرد موسكو السفير الأمريكي لدى روسيا.
وأشارت في بيان لها، إلى أن “أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة”.
وتساءل محللون سياسيون حول مدى صحة قرار طرد السفير وهل هو “جس نبض” أم تراجع بعد إبداء أمريكا تطبيق عقوبات جديدة بحظر السفن الروسية؟.
وقبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام مختلفة أن روسيا طردت السفير الأمريكي جون سوليفان من موسكو، وذلك على خلفية طرد أمريكا 12 دبلوماسيًا روسيًا.
وتساءلت وسائل الإعلام عن اتخاذ أمريكا خطوة مماثلة بطرد السفير الروسي من واشنطن.