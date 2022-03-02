أول تفعيل لقرار تركيا بغلق المضيقين.. عودة 4 سفن روسية

الأربعاء 02 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن روسيا ألغت طلبا لعبور أربع سفن حربية المياه التركية إلى البحر الأسود بناء على رغبتنا.

والإثنين، أعلنت تركيا منع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي "البوسفور والدردنيل" بموجب اتفاقية "مونترو".

وحذرت تركيا الدول المطلة على البحر الأسود وغير المطلة عليه من عبور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

جاء ذلك بعد إلحاح أوكراني حيث طلبت كييف من أنقرة مع أول أيام العملية العسكرية الروسية إغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية.

ووقعت اتفاقية "مونترو" عام 1936 في سويسرا، وهي اتفاقية تمنح تركيا سيطرة معينة على مرور السفن الحربية من مضيق الدردنيل والبوسفور التي تربط بحر إيجه ومرمرة والبحر الأسود.

في وقت السلم، يمكن للسفن الحربية عبور المضيق عن طريق إخطار دبلوماسي مسبق مع وجود قيود معينة على وزن السفن والأسلحة التي تحملها، واعتمادًا على ما إذا كانت السفينة تنتمي إلى إحدى دول البحر الأسود أم لا. وفي أوقات الحرب، يمكن لتركيا أن تمنع مرور السفن الحربية للأطراف المتحاربة من العبور.

ووفقًا للاتفاقية، إذا كانت تركيا طرفًا في الحرب أو تعتبر نفسها مهددة بخطر وشيك، فيمكنها إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية.