قائد عسكري :الجيش يضيق الخناق على المليشيات ويقطع خطوط إمدادها باتجاه جبال ملعا جنوبي «مأرب»

الأربعاء 02 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد قائد اللواء 55 مدفعية العميد الركن علي الحميدي أن مليشيا الحوثي الإيرانية تلقت ضربات قاسية، وخسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش وضربات طيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وذلك خلال معارك الأيام الماضية.

ونقل موقع"سبتمبر نت" عن العميد الحميدي قولة بـ إن الجيش خاض معارك بطولية، وبات يسيطر على مواقع حاكمة في مختلف الجبهات الجنوبية، كما أنه يضيق الخناق على المليشيا ويقطع خطوط إمدادها باتجاه جبال ملعا.

وأشاد قائد اللواء 55 مدفعية في تصريحه بالإسناد الجوي الذي تنفذه مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندتها الفعالة في استهداف تعزيزات وآليات وتجمعات المليشيا الإيرانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية.