تصريحات روسية حول حرب عالمية ثالثة ستكون مدمرة

الأربعاء 02 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من "حرب عالمية ثالثة قال انها ستكون نووية ومدمرة".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن لافروف قوله اليوم إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

واتهم وزير الخارجية الروسي أوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات مع موسكو "بسبب واشنطن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن عن حالة تأهب نووي في بلاده في ظل تصاعد الضغوط على موسكو من جانب معظم الدول لإيقاف الحرب في أوكرانيا.