الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني إستعدادا لتصفيات كأس آسيا

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أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم، الثلاثاء، أسماء الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، والذي يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023م.
وبحسب القرار الذي أصدره الإتحاد فقد أسند إلى المدرب الوطني أمين السنيني، قيادة الجهاز الفني، بالإضافة إلى تعيين شهيد النوبي مساعدا للمدرب، وخالد عاتق مدرباً للحراس.
ويستعد المنتخب الوطني الأول، لإقامة 3 معسكرات للمنتخب استعدادا لتصفيات كأس أمم آسيا 2023، منها معسكر محلي يبدأ في النصف الأول من شهر مارس/ أذار، ومعسكرين خارجيين خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار في قطر وفقا لموقع كورة المتخصص بالشأن الرياضي.