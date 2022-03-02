مأرب حملة تطعيم واسعة ضد شلل الأطفال لأكثر من 165الف و83طفل دون سن العاشرة

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قالت غرفة عمليات مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة إن نسبة من حصلوا على لقاح التحصين ضد شلل الأطفال في الجولة الاولى من الحملة بلغ 83%.
وأكدت غرفة العمليات في إحصائية صادرة عنها أنه تم تحصين 165 ألف و83 طفل وطفلة ما دون العاشره من العمر،
وذكرت غرفة العمليات في إحصائيتها أن الفرق زارت خلال أيام الحملة المعتمدة بسته أيام 80 ألف و 42 منزل في المديريات المستهدفة ، وتم تمديد الحملة ليوم سابع لضمان وصول الفرق إلى جميع مناطق وقرى والتجمعات السكانية والمدارس ومخيمات النازحين من جهته شكر الدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة، جميع مشرفي الفرق والعاملين بالحملة وهنأهم بهذا النجاح الذي حققوه.
وشكره للقيادة وزارة الصحة العامة والسكان ووكلاء قطاعات الوزارة..
وثمن الشدادي الجهود التي بذلت ، والأداء الذي وصفه الممتاز ، وجدية عمل الفرق في جميع القري والمناطق والمدراس ومخيمات النازحين في مديريات المحافظة، وجهود مشرفي المحافظة والإشراف المركزي.
وأثنى مدير عام مكتب الصحة بجميع الجهات التي تعاونت ، سواء في السلطة المحلية، و مدراء المدارس والإعلاميين وخطباء المساجد ، ووجاهات إجتماعية وغيرهم