العرشي : يثمن حظر تسليح الحوثيين ويطالب بتقييد أدواتهم الإعلامية

الأربعاء 02 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ثمن السياسي والصحفي فخري العرشي، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، الصادر أمس بتصويت 11 دولة من أصل 15 عضوا في المجلس.

ولفت في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن الأعمال العدائية للمليشيا الإرهابية ضد الشعب اليمني و دول الجوار، مستنكراً ممارستها سواء بتجنيد الأطفال ومصادرة الممتلكات، بالإضافة إلى انتهاكاتها حقوق الإنسان والتهرب من استحقاقات السلام.

وشدد على أن القرار يعد خطوة مهمة انتظرها المواطنين اليمنيين، منذ ثمانية أعوام، في إشارة إلى انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية، والذي تسبب في حالة الحرب القائمة في اليمن بدعم من إيران لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والخليج العربي.

واعتبر أن هناك ضرورة لتحجيم وصول المليشيا الحوثية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع قياداتها من استخدام هذه المنصات، لمواجهة حملاتها التضليلية، وحرمانها من أدوات استقطاب الأطفال، وتقييد حسابات مروجي الحرب الحوثية في اليمن والخارج.

وشدد على أن حظر وصول المليشيا إلى منصات التواصل الاجتماعي يساهم في تقييد قدرتها على الترويج لسياساتها القائمة على العنف وسفك الدماء، وفي مقدمتها تويتر وفيس بوك و يوتيوب وانستغرام وباقي وسائل الاتصال الاجتماعي التي تستخدمها مليشيات. منوها إلى ان المجتمع الدولي ادرك بخطر هذه المليشيات ، وبدأ باتخاذ خطوات تصحيحية وتصويب المواقف مم انتهاكاتها المتكررة و رفضها للسلام ولقاءات المبعوثين.