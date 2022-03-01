السعودية ترفض زيادة إنتاج النفط.. وأمريكا وحلفاؤها يلجؤون للاحتياطي «رابطة العالم الإسلامي» تعلن موقفها من تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية أول دولة خليجية تعلن إرسال مساعدات بـ 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا "الإصلاح": قرار تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" خطوة صحيحة لإعادة الاستقرار في اليمن النظام العالمي على رمال متحركة.. 3 طلبات "كارثية" لرئيس أوكرانيا روسيا تحرّك غواصاتها النووية في بحر بارنتس توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن والإمارات في مجال الطيران المدني لجنة برلمانية تلتقي قيادة وزارة الدفاع والأركان لمناقشة أوضاع الجيش واحتياجاته المخزون من القمح والمواد الأساسية يكفي لأربع أشهر قادمة.. اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على احتياجات السوق وبحث البدائل الرئيس ”هادي“ للمبعوث الأممي: لا مناص من المرجعيات الثلاث
رحّبت رابطة العالم الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة الإرهابية، بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محدودة.
وأعرب الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تثمينه لصدور هذا القرار المهم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اضطلاعاً بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، واستشعاراً للضرورة الماسة لوضع حدٍّ لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميها، وقطع الطريق أمام إمدادها بالأموال والأسلحة التي تمول تمردها الحربي ضد الشعب اليمني المظلوم، وعملياتها الإجرامية المتواصلة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديدها المستمر لدول الجوار، والأمن الإقليمي، والاقتصاد العالمي، وممرات الملاحة الدولية.
وأعرب عن أمله في أن يُسهم القرار في دعم المساعي النبيلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية في اليمن وإنهاء التمرد الإجرامي الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق الأهداف الطائفية والإجرامية لداعميها.