‏«رابطة العالم الإسلامي» تعلن موقفها من تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رحّبت رابطة العالم الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة الإرهابية، بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محدودة.

وأعرب الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تثمينه لصدور هذا القرار المهم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اضطلاعاً بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، واستشعاراً للضرورة الماسة لوضع حدٍّ لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميها، وقطع الطريق أمام إمدادها بالأموال والأسلحة التي تمول تمردها الحربي ضد الشعب اليمني المظلوم، وعملياتها الإجرامية المتواصلة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديدها المستمر لدول الجوار، والأمن الإقليمي، والاقتصاد العالمي، وممرات الملاحة الدولية.

وأعرب عن أمله في أن يُسهم القرار في دعم المساعي النبيلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية في اليمن وإنهاء التمرد الإجرامي الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق الأهداف الطائفية والإجرامية لداعميها.