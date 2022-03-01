أول دولة خليجية تعلن إرسال مساعدات بـ 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تسلمت الإمارات، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس الحالي بعد أن انتقلت الرئاسة إليها من روسيا، طبقا للترتيب الأبجدي المعمول به تقليديا.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: نرأس مجلس الأمن في وقت يشهد العالم فيه أزمات عدة.

وأضافت أن الإمارات تطالب بخفض التصعيد والحوار بشأن أزمة أوكرانيا، مؤكدة أن الإمارات خصصت 5 ملايين دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا.

وتابعت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة : نشجع الحوار بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة، وسنعمل على حل النزاعات والخلافات الدولية عبر الحوار.

وواصلت بالقول : موقفنا هو الدعوة لخفض التصعيد والعودة للدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا، ونسعى لإيصال المساعدات للمحتاجين في أوكرانيا وتسهيل خروج المدنيين.

وشددت على أنه سيتم مناقشة مشروع القرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.