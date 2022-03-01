"الإصلاح": قرار تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" خطوة صحيحة لإعادة الاستقرار في اليمن

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رحب حزب التجمع اليمني للإصلاح بقرار مجلس الأمن الدولي، تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، مؤكداً أنها خطوة صحيحة في اتجاه إعادة الاستقرار في اليمن.

وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب، عدنان العديني، في بيان مقتضب نشره على تويتر "نرحب بتصيف مجلس الامن للحوثي جماعة إرهابية، وهي خطوة صحيحة في اتجاه إعادة الاستقرار في اليمن بعد أن فقدته بتمرد جماعة الحوثي على الدولة وإسقاط مؤسساتها ونهب مواردها وإيقاف الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى أن جماعة الحوثي استهدفت الدولة اليمنية وعرضت الشعب اليمني لكل المخاطر؛ كما استخدمت أراضيها لاستهداف الجيران وتهديد الممرات الدولية خدمة لمشروع ايران التوسعي في المنطقة.

وأمس الاثنين أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

وعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.