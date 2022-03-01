"الإصلاح": قرار تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" خطوة صحيحة لإعادة الاستقرار في اليمن النظام العالمي على رمال متحركة.. 3 طلبات "كارثية" لرئيس أوكرانيا روسيا تحرّك غواصاتها النووية في بحر بارنتس توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن والإمارات في مجال الطيران المدني لجنة برلمانية تلتقي قيادة وزارة الدفاع والأركان لمناقشة أوضاع الجيش واحتياجاته المخزون من القمح والمواد الأساسية يكفي لأربع أشهر قادمة.. اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على احتياجات السوق وبحث البدائل الرئيس ”هادي“ للمبعوث الأممي: لا مناص من المرجعيات الثلاث مركز دراسات دولي: تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا لن تتوقف في أوروبا واليمن احدى الدول المتضررة جيش أوكرانيا يكشف عن خدعة روسية ماكرة كادت تكلفهم الحرب وخسارة أكبر المدن اتهام رسمي خطير لمنظمة دولية تعمل في اليمن لكنها تخدم الحوثيين بشكل مفضوح
رحب حزب التجمع اليمني للإصلاح بقرار مجلس الأمن الدولي، تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، مؤكداً أنها خطوة صحيحة في اتجاه إعادة الاستقرار في اليمن.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب، عدنان العديني، في بيان مقتضب نشره على تويتر "نرحب بتصيف مجلس الامن للحوثي جماعة إرهابية، وهي خطوة صحيحة في اتجاه إعادة الاستقرار في اليمن بعد أن فقدته بتمرد جماعة الحوثي على الدولة وإسقاط مؤسساتها ونهب مواردها وإيقاف الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة".
وأشار إلى أن جماعة الحوثي استهدفت الدولة اليمنية وعرضت الشعب اليمني لكل المخاطر؛ كما استخدمت أراضيها لاستهداف الجيران وتهديد الممرات الدولية خدمة لمشروع ايران التوسعي في المنطقة.
وأمس الاثنين أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.
وعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.