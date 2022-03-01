روسيا تحرّك غواصاتها النووية في بحر بارنتس

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، عن وجود غواصات نووية روسية تجري تدريبات في بحر بارنتس شمال غرب روسيا.

وفي التفاصيل، انطلقت غواصات نووية روسية للمشاركة بالتدريبات في بحر بارنتس بالقرب من القطب الشمالي.

هذا وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق، أن قوات الردع النووي باتت في حالة تأهُّب قصوى، تماشياً مع تعليمات الرئيس فلاديمير بوتن.

ويذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أعلن أن روسيا ستواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها.

كما اعتبر شويغو أن روسيا -التي تخوض قتالاً في عدد من المناطق بأوكرانيا- “لا تحتل الأراضي الأوكرانية”، على حد قوله.

فيما، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن على “الغرب الامتناع عن إقامة منشآت عسكرية على أراضي دول الاتحاد السوفييتي السابق”، وأضاف أنه من غير المقبول لموسكو “وجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا”.