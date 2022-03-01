توقيع مذكرة تفاهم بين اليمن والإمارات في مجال الطيران المدني

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وقعت اليمن والامارات اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني وقعها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، ونظيره الإماراتي الكابتن سيف السويدي.
جاء ذلك عقب لقاء وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، بمدينة دبي مع رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتية والذي كرس لمناقشة توطيد العلاقة بين البلدين في قطاع النقل.
وكان الوزير والوفد المرافق له قد زار أكاديمية ابوظبي البحرية، مطلعا من مدير الأكاديمية الدكتور ياسر الواحدي، على طبيعة ونوعية البرامج التدريبية التي تنفذها ومستوى التجهيزات من الوسائل والمعدات التي تستخدم في تنفيذ الانشطة التعليمية والتطبيقية .
واكد حميد حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع مجموعة موانئ ابوظبي والأكاديمية، للاستفادة من الامكانيات التدريبية سواء لموظفي قطاع الموانئ والشؤون البحرية او خريجي الثانوية العامة ممن تتوفر لديهم شروط القبول في الاكاديمية.
كما التقى وزير النقل بممثلي قيادة مكتب مجموعة موانئ ابوظبي، وناقش معهم فرص الشراكة الإستراتيجية بين قطاعات الموانئ والشؤون البحرية ترجمة لتجسيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.