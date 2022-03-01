لجنة برلمانية تلتقي قيادة وزارة الدفاع والأركان لمناقشة أوضاع الجيش واحتياجاته

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 432

عقدت لجنة برلمانية، الثلاثاء، لقاء مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، لمناقشة الأوضاع الميدانية والقضايا المتعلقة بالجانب العسكري والأمني والإنساني.



وتضم اللجنة البرلمانية برئاسة عبدالوهاب معوضة، وعضوية كل من حسين السوادي، والدكتور محمد العسلي، والدكتور عبدالملك القصوص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال معوضة، إن "زيارة اللجنة تأتي بتكليف من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب بالنزول الميداني للوقوف على سير العمليات العسكرية، وتفقد أبطال الجيش وتلمس أوضاعهم واحتياجاتهم، والوقوف على جوانب القصور والاختلالات".



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دور مجلس النواب وواجباته الدستورية والرقابية وتفعيل عمل المجلس في هذه المرحلة المصيرية التي تعيشها اليمن.



وأكد رئيس اللجنة، موقف هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس الداعم للجيش والمساند للقادة والمقاتلين الذين يسطرون أعظم الملاحم البطولية والصمود الأسطوري في مواجهة مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني.



وأوضح أن اللجنة ستقوم بالنزول الميداني للجبهات لتلمس أوضاع المقاتلين والاستماع من المسئولين العسكريين والاطلاع عن قرب على المشاكل والصعوبات التي تواجههم.



وعبّر أعضاء مجلس النواب عن اعتزازهم العالي بتضحيات وبطولات الجيش في سبيل استعادة الكرامة وحماية مكتسبات الوطن وثوابته وهويته، بمساندة أحرار المقاومة والقبائل وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.



كما جددوا الدعوة لكل القيادات والقوى والفعاليات لتوحيد الصف والعمل على حشد الطاقات لدحر مليشيا الحوثي الارهابية وتوجيه الامكانات والقدرات لخدمة المعركة ودعم ورعاية المقاتلين في مختلف الجبهات.



ومن جانبه، أكد الفريق المقدشي، استعداد الوزارة لتسهيل عمل اللجنة لإنجاز مهامها وتوفير المعلومات والإيضاحات والتقارير اللازمة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات.



وتطرق إلى الجهود المبذولة لمعالجة بعض الاختلالات الادارية التي فرضتها المعركة والاصلاحات الجارية في الجانب الهيكلي والعملياتي التي تم تدشينها خلال العام القتالي والمعنوي والتدريبي 2022 ضمن خطة تطوير شاملة لجميع القوى والمناطق والقطاعات العسكرية.



وفي اللقاء، استعرض رئيس هيئة الأركان العامة سير العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي، وما يتمتع به الأبطال من كفاءة قتالية ومعنوية عالية للتصدي للمليشيا الحوثية وإفشال كل محاولاتها اليائسة ومخططاتها الإرهابية والتدميرية.