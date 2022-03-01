جيش أوكرانيا يكشف عن خدعة روسية ماكرة كادت تكلفهم الحرب وخسارة أكبر المدن اتهام رسمي خطير لمنظمة دولية تعمل في اليمن لكنها تخدم الحوثيين بشكل مفضوح بعد تلويح بوتين.. ماذا لو اندلعت حرب نووية؟ مأرب ...افتتاح الواحدة الصحية بالكولة مديرية الوادي الحرب الروسية الأوكرانية تصب الزيت على نار الأزمة الغذائية في اليمن (تقرير) مطالبة غربية بموقف يمني مناهض للغزو الروسي لأوكرانيا أزمة سياسية حادة تعصف بحلفاء الامارات في اليمن السعودية ترحب بتصنيف الحوثيين ”جماعة إرهابية“ تفاصيل قافلة عسكرية روسية يزيد طولها عن 60 كيلومتراً تقترب من كييف بوتين يحدد 3 شروط للتهدئة في أوكرانيا
كشف الجيش الأوكراني عن حيلة روسية ماكرة كادت تكلفهم الحرب وخسارة أكبر المدن، حيث قام الجيش الروسي بتطبيقها في عملياته العسكرية المستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ الخميس.
وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في منشور على "فيسبوك": "يلجأ الجيش الروسي لحيلة ترمي إلى تضليل القوات الأوكرانية، هي رفع العلم الأوكراني على المعدات العسكرية التابعة له".
وأضاف: "لوحظت مثل هذه الحالات في مواقع عديدة مثل نوفا باسان في كييف، وعلى طريق كراسنوستاف نيزين السريع، ومنطقة تشيرنيهيف".
وتابع المسؤول العسكري الأوكراني: "هناك حالات رفع فيها العدو علما أبيض على مركباته بدعوى الاستسلام، وبعد الاقتراب من المواقع العسكرية الأوكرانية، بدأ بإطلاق النار".
واختتم زالوجني: "تمثل مثل هذه الأعمال التي يقوم بها العدو انتهاكا آخر لقواعد القانون الدولي الإنساني".
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها في "تويتر"، صورة قالت إنها لمركبة روسية ترفع علم أوكرانيا عليها بغرض التمويه.
وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الثلاثاء، يومها السادس، فيما تجددت الغارات الجوية الروسية على مدن كييف وخاركيف وخيرسون.