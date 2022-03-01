مأرب ...افتتاح الواحدة الصحية بالكولة مديرية الوادي

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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افتتح مديرعام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، اليوم وحدة صحية في منطقة الكولة بمديرية الوادي نفذت بتمويل من مؤسسة تراحم الكويتية.

واستمع الدكتور الشدادي من المعنيين الى شرح موجز عن الخدمات الطبية والعلاجية التي ستقدمها الوحدة الصحية لأبناء المنطقة ودورها في تخفيف الضغط على المنشئات والمرافق الصحية في المديرية وثمن الدعم الذي قدمته مؤسسة تراحم الكويتية بتمويلها لبناء هذه الوحدة الصحية بالاضافة الى مساهمة منظمة الوصول الانساني التي تكفلت بنفقات تشغيلها وأجور الكوادر الصحية العاملة فيها لمدة ثلالثة أشهربتمويل منظمة الصحة العالمية .

واكد الشدادي، استعداد مكتب الصحة لتقديم مزيد من الدعم للوحدة الصحية وتزويدها بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية المتوفرة لدى المكتب، بما يضمن استمرار تشغيلها وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين دون انقطاع حضر الافتتاح الدكتور احمد مدهش منسق مشروع الاستجابة الطارئه بجمعية الوصول الإنساني والشيخ عبدالرزاق البقماء ممثل مؤسسة تراحم الكويتية.

وعبده ناشر مدير إدارة الترصد الوبائي والدكتور عبدالرحمن هزاع مدير إدارة المستشفيات ومدير الصحه بمديرية الوادي سالم بن جلال