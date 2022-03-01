مأرب ...افتتاح الواحدة الصحية بالكولة مديرية الوادي الحرب الروسية الأوكرانية تصب الزيت على نار الأزمة الغذائية في اليمن (تقرير) مطالبة غربية بموقف يمني مناهض للغزو الروسي لأوكرانيا أزمة سياسية حادة تعصف بحلفاء الامارات في اليمن السعودية ترحب بتصنيف الحوثيين ”جماعة إرهابية“ تفاصيل قافلة عسكرية روسية يزيد طولها عن 60 كيلومتراً تقترب من كييف بوتين يحدد 3 شروط للتهدئة في أوكرانيا القاعدة في أحضان الحوثيين..تقرير يفضح العلاقة الخفية اللجنة الفنية للموازنة العامة تناقش توصيات اللجنة العليا وتتخذ عدداً من القرارات الفريق "بن عزيز" يتحدث عن خطوة متقدمة لاجتثاث الإرهاب الحوثي من اليمن
افتتح مديرعام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، اليوم وحدة صحية في منطقة الكولة بمديرية الوادي نفذت بتمويل من مؤسسة تراحم الكويتية.
واستمع الدكتور الشدادي من المعنيين الى شرح موجز عن الخدمات الطبية والعلاجية التي ستقدمها الوحدة الصحية لأبناء المنطقة ودورها في تخفيف الضغط على المنشئات والمرافق الصحية في المديرية وثمن الدعم الذي قدمته مؤسسة تراحم الكويتية بتمويلها لبناء هذه الوحدة الصحية بالاضافة الى مساهمة منظمة الوصول الانساني التي تكفلت بنفقات تشغيلها وأجور الكوادر الصحية العاملة فيها لمدة ثلالثة أشهربتمويل منظمة الصحة العالمية .
واكد الشدادي، استعداد مكتب الصحة لتقديم مزيد من الدعم للوحدة الصحية وتزويدها بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية المتوفرة لدى المكتب، بما يضمن استمرار تشغيلها وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين دون انقطاع حضر الافتتاح الدكتور احمد مدهش منسق مشروع الاستجابة الطارئه بجمعية الوصول الإنساني والشيخ عبدالرزاق البقماء ممثل مؤسسة تراحم الكويتية.
وعبده ناشر مدير إدارة الترصد الوبائي والدكتور عبدالرحمن هزاع مدير إدارة المستشفيات ومدير الصحه بمديرية الوادي سالم بن جلال