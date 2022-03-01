مطالبة غربية بموقف يمني مناهض للغزو الروسي لأوكرانيا

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في اليمن، الإثنين، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بموقف مناهض للغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان على "تويتر"، أن رؤساء البعثات الأوروبية والأميركية والبريطانية والنرويجية أكدوا على "أهمية إدانة الحكومة اليمنية للهجوم الروسي غير المبرر على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية"، وذلك خلال لقاء مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية منصور بجاش.

وأشارت البعثات الغربية إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا "سيؤدي لتبعات أمنية واقتصادية على جميع دول العالم، ومن بينها اليمن".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية اليمنية حول الطلب الأوروبي الأميركي اللافت من دولة عربية غارقة في الحرب منذ 7 سنوات، كما أن وكالة "سبأ" الرسمية لم تتطرق مطلقاً إلى مسألة الطلب الغربي.

واكتفت الوكالة بالإشارة إلى أن المسؤول اليمني تطرق إلى "معاناة اليمنيين الإنسانية جراء الانقلاب الحوثي"، وإلى "الصعوبات التي يواجهها اليمنيون الراغبون في الخروج من أوكرانيا نتيجة الحرب الدائرة هناك".

وحسب الوكالة اليمنية، فقد حث وكيل وزارة الخارجية الدبلوماسيين الغربيين على "تسهيل مرور الرعايا اليمنيين من منافذ الدول المجاورة لأوكرانيا للعودة لأرض الوطن"، كما دعا إلى "إبقاء تركيز المجتمع الدولي على الوضع الإنساني في اليمن وتوفير الدعم المطلوب في مؤتمر دعم خطة الاستجابة الإنسانية الشهر المقبل".