تفاصيل قافلة عسكرية روسية يزيد طولها عن 60 كيلومتراً تقترب من كييف

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أمس (الإثنين) في أوكرانيا قافلة عسكرية روسية هائلة يزيد طولها عن 60 كيلومتراً تتقدم باتجاه العاصمة كييف، التي جعلتها روسيا هدفاً رئيسياً للعملية العسكرية التي تشنّها منذ الخميس ضدّ جارتها الموالية للغرب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد نشرت هذه الصور بواسطة «ماكسار»، الشركة الأميركية المتخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الصناعية، وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إنّ القافلة العسكرية «تمتدّ من تخوم مطار أنطونوف (حوالي 25 كيلومتراً من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك» في الشمال.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا يشهد مطار أنطونوف معارك ضارية، إذ تسعى القوات المهاجمة للسيطرة على هذه المنشأة الاستراتيجية والتي تسهّل عليها كثيراً السيطرة على كييف.

وأوضحت «ماكسار» أنّ القافلة التي تمتدّ بطول حوالى 64 كيلومتراً «تتألّف من مركبات جزء منها يسير بعيداً بعض الشيء عن بعضه البعض، والجزء الآخر يسير جنباً إلى جنب في صفّين أو ثلاثة صفوف متراصّة».

وبدت في الصور صفوف طويلة من المركبات تسير خلف بعضها البعض على طرق في الريف الأوكراني، وبقربها في بعض الأحيان دخان قالت الشركة إنّه ناتج عن حرائق في المباني المجاورة.

ونشرت الشركة الأميركية من جهة ثانية صوراً أخرى أظهرت انتشاراً جديداً للقوات الروسية - مروحيات هجومية جاثمة وعربات عسكرية - في بيلاروس، على بُعد أقلّ من ثلاثين كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

ومنذ بدأت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا الخميس، نجحت القوات الأوكرانية حتى اليوم في الدفاع عن وسط العاصمة وصدّ الهجمات الروسية عليه.

وفي اليوم الخامس على بدء الغزو لا يزال تقدّم القوات الروسية «بطيئاً» علماً بأنّ هذه القوات تحتشد حول العاصمة.

واليوم (الثلاثاء)، قالت رئاسة أركان الجيش الأوكراني في منشور على «فيسبوك» إنّ القوات الروسية أعادت تجميع صفوفها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وحشدت عربات مدرّعة وأسلحة مدفعية «لكي تقوم قبل كل شيء بتطويق كييف والمدن الكبرى الأخرى في أوكرانيا والسيطرة عليها»