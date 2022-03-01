بوتين يحدد 3 شروط للتهدئة في أوكرانيا

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حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، شروط بلاده للتوصل إلى تسوية حول الوضع في أوكرانيا، وقال خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تصر على «أخذ مصالحها في الاعتبار من دون قيد أو شرط».
وتضمنت الشروط الروسية الاعتراف بضم القرم ونزع سلاح أوكرانيا وإعلانها الحياد.
وجاء ذلك، في وقت أجرى مفاوضون روس وأوكرانيون جولة مفاوضات أولى مطولة على الحدود مع بيلاروسيا.
في الوقت ذاته سار بوتين خطوة جديدة نحو مواجهة عقوبات الغرب الذي وصفه بأنه «إمبراطورية الكذب»، ووقع أمس مرسوماً يضع قيوداً واسعة على نشاط الشركات المتعاملة مع المستثمرين الأجانب.
وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن بوتين أبلغ ماكرون خلال المكالمة استعداده لمواصلة الحوار، لكنه شدد على أن تسوية الوضع حول أوكرانيا ممكن «فقط إذا تم أخذ المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن في الاعتبار دون قيد أو شرط».
ووفقا للبيان فقد شدد بوتين على ضرورة التزام كييف بثلاثة شروط من أجل تهدئة الوضع ووقف العملية العسكرية، وهي الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم، ونزع السلاح وإنهاء هيمنة القوميين المتشددين على الدولة الأوكرانية، فضلاً عن ضمان الوضع المحايد لأوكرانيا