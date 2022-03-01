الفريق "بن عزيز" يتحدث عن خطوة متقدمة لاجتثاث الإرهاب الحوثي من اليمن

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس أركان قوات الشرعية الفريق الركن صغير بن عزيز، أن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، "خطوة متقدمة" لاجتثاث الإرهاب من البلاد.

القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صنف تحت الفصل السابع، مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وأدرجها كـ"كيان" على قائمة العقوبات المرتبطة بحظر السلاح في اليمن، ضمن ضغط للحد من قدراتها العسكرية.

وقال رئيس هيئة الأركان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـ إن قرار مجلس الأمن 2424 يحمل الكثير من الدلالات أبرز رفض المجتمع الدولي كل أنواع الإرهاب الحوثي.

وأضاف أن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية "تحمل الكثير من الدلالات، وفي مقدمتها رفض المجتمع الدولي كل أصناف ومسميات الأعمال الإرهابية، ومبرراتها ومحاربة كل مقومات بقائها".

واعتبر أن "خطوة مجلس الأمن باعتماد القرار 2424 ضد المليشيات الحوثية خطوة متقدمة، رغم تأخرها، صوب اجتثاث آفة الإرهاب من اليمن الحبيب".