القاعدة في أحضان الحوثيين..تقرير يفضح العلاقة الخفية اللجنة الفنية للموازنة العامة تناقش توصيات اللجنة العليا وتتخذ عدداً من القرارات الفريق "بن عزيز" يتحدث عن خطوة متقدمة لاجتثاث الإرهاب الحوثي من اليمن فرنسا: ندعم مبادرة السلام السعودية في اليمن وندين الاعتداءات الحوثية البنتاغون يكشف عن خطط أكثر عدوانية محذراً من الأخطر.. وبيلاروس “النووية” تخيف الغرب مسؤول حكومي :مطار الغيضة بمحافظة المهرة أصبح مهيأً لاستقبال مختلف أنواع الطائرات عاجل.. أمريكا تفصل البنوك الأساسية الروسية عن نظام سويفت قرار مجلس الأمن بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة"إرهابية".. تحت البند السابع.. أبرز ما ورد في القرار اليمن ترحب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن تقدر بمليارات الدولارات.. هذا ما ينعكس على إسرائيل جراء العقوبات ضد روسيا
أكد رئيس أركان قوات الشرعية الفريق الركن صغير بن عزيز، أن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، "خطوة متقدمة" لاجتثاث الإرهاب من البلاد.
القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صنف تحت الفصل السابع، مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وأدرجها كـ"كيان" على قائمة العقوبات المرتبطة بحظر السلاح في اليمن، ضمن ضغط للحد من قدراتها العسكرية.
وقال رئيس هيئة الأركان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بـ إن قرار مجلس الأمن 2424 يحمل الكثير من الدلالات أبرز رفض المجتمع الدولي كل أنواع الإرهاب الحوثي.
وأضاف أن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية "تحمل الكثير من الدلالات، وفي مقدمتها رفض المجتمع الدولي كل أصناف ومسميات الأعمال الإرهابية، ومبرراتها ومحاربة كل مقومات بقائها".
واعتبر أن "خطوة مجلس الأمن باعتماد القرار 2424 ضد المليشيات الحوثية خطوة متقدمة، رغم تأخرها، صوب اجتثاث آفة الإرهاب من اليمن الحبيب".