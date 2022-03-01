فرنسا: ندعم مبادرة السلام السعودية في اليمن وندين الاعتداءات الحوثية

الثلاثاء 01 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

واستعرض اللقاء أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا أهمية دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وتبادل الوزيران وجهات النظر حيال المستجدات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الجارية وتطورات الأوضاع المرتبطة بها، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الجانب الفرنسي دعم فرنسا الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في تاريخ 22 مارس 2021.. وإدانتها القاطعة للاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي. وتناولت المباحثات الملف النووي الإيراني.