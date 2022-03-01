فرنسا: ندعم مبادرة السلام السعودية في اليمن وندين الاعتداءات الحوثية البنتاغون يكشف عن خطط أكثر عدوانية محذراً من الأخطر.. وبيلاروس “النووية” تخيف الغرب مسؤول حكومي :مطار الغيضة بمحافظة المهرة أصبح مهيأً لاستقبال مختلف أنواع الطائرات عاجل.. أمريكا تفصل البنوك الأساسية الروسية عن نظام سويفت قرار مجلس الأمن بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة"إرهابية".. تحت البند السابع.. أبرز ما ورد في القرار اليمن ترحب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن تقدر بمليارات الدولارات.. هذا ما ينعكس على إسرائيل جراء العقوبات ضد روسيا ”حواجز الخوف وإعلام التدليس“.. تقرير يكشف عن 38 حاجزاً أمنياً حوثياً يمارس انتهاك حرية التنقل وانتهاكات مصاحبة عملية عسكرية وشيكة لتحرير موظفين اممين في اليمن ولجنة وساطة تطالب بالتريث من أميركا والناتو.. صواريخ وأسلحة فتاكة جديدة لأوكرانيا قد تقلب موازين المعارك المشتعلة
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
واستعرض اللقاء أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا أهمية دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وتبادل الوزيران وجهات النظر حيال المستجدات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الجارية وتطورات الأوضاع المرتبطة بها، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد الجانب الفرنسي دعم فرنسا الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في تاريخ 22 مارس 2021.. وإدانتها القاطعة للاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي. وتناولت المباحثات الملف النووي الإيراني.