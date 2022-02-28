عاجل.. أمريكا تفصل البنوك الأساسية الروسية عن نظام سويفت

الإثنين 28 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، فصل البنوك الأساسية في روسيا عن نظام “سويفت”.

وسجلت سجلت العملة المحلية الروسية “الروبل” تراجعاً ملحوظا خلال الساعات الطويلة الماضية، بسبب تداعيات هذا القرار.

فقد انخفض الروبل نحو 26% أمام الدولار الأمريكي، بعد أن تحركت دول غربية لمنع البنوك الروسية من استخدام نظام الدفع المالي الإلكتروني العالمي “سويفت”.