عاجل.. أمريكا تفصل البنوك الأساسية الروسية عن نظام سويفت

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، فصل البنوك الأساسية في روسيا عن نظام “سويفت”.
وسجلت سجلت العملة المحلية الروسية “الروبل” تراجعاً ملحوظا خلال الساعات الطويلة الماضية، بسبب تداعيات هذا القرار.
فقد انخفض الروبل نحو 26% أمام الدولار الأمريكي، بعد أن تحركت دول غربية لمنع البنوك الروسية من استخدام نظام الدفع المالي الإلكتروني العالمي “سويفت”.