عملية عسكرية وشيكة لتحرير موظفين اممين في اليمن ولجنة وساطة تطالب بالتريث

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أكد مسؤول محلي في محافظة أبين (جنوب اليمن) تلقي لجنة وساطة قبيلة، وعودا بإطلاق سراح مختطفين يعملون مع الامم المتحدة، دون تحديد موعد للإفراج عنهم.
وقال مدير مديرية الوضيع ناصر سمن، الذي يعمل ضمن الوساطة، لتلفزيون بلقيس، إنهم طلبوا من القوات الحكومية التأني وعدم إطلاق عملية عسكرية لتحرير المختطفين؛ من أجل سلامتهم وسلامة أبناء المنطقة التي يتواجدون فيها.
وألمح إلى أن الخاطفين ما زالوا متمسكين بشروطهم، التي من بينها دفع مبلغ مالي كبير، وإطلاق معتقلين في سجون القوات الحكومية وقوات الانتقالي، وهو ما ترفضه السلطات الحكومية حتى الآن.
ولم يكشف المسؤول المحلي عن هوية الخاطفين، خشية تعقيد الوضع قبل الإفراج عن المختطفين الذين مضى عليهم أكثر من خمسة عشر يوما.
وكان مسلحون مجهولون اعترضوا قبل اسبوعين طريق 6 من موظفي فريق الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة بعدن، في الخط الرابط بين مديريتي مودية والوضيع جنوبي شرق محافظة أبين،واقتادوهم لجهة مجهولة.