عملية عسكرية وشيكة لتحرير موظفين اممين في اليمن ولجنة وساطة تطالب بالتريث من أميركا والناتو.. صواريخ وأسلحة فتاكة جديدة لأوكرانيا قد تقلب موازين المعارك المشتعلة ليفربول يحصد لقب جديد بعد مباراة ماراثونية شهدت تسجيل 21 ركلة ترجيح دولة جديدة تقر رسميا السماح للمتطوعين بالتوجه الى أوكرانيا لقتال الروس رئيس أوكرانيا يوجه رسالة قوية للجنود الروس ويكشف عن احصائية كبيرة من القتلى تفاصيل مئات اليمنيين عالقون في أوكرانيا والحكومة تكتفي بتشكل لجنة للمتابعة مصرع قيادي حوثي رفيع و10 آخرين بغارة دقيقة لطيران التحالف استهدفت اجتماعاً لهم بصعدة تفاصيل المعارك الطاحنة في أوكرانيا خلال الساعات الماضية ساعات حاسمة وقرارات قوية وتاريخية ...هل تدخل هذه دولة العظمى على خط الحرب الروسية مجلس الأمن يصوت على حظر شامل لوصول الأسلحة إلى الحوثيين اليوم..تفاصيل
أقر البرلمان في لاتفيا اليوم الاثنين بالإجماع تشريعا يسمح للمتطوعين من البلاد بالقتال في القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أعلن وزير الخارجية إيدغارس رينكيفيتش، فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الخامس في أوكرانيا.
وامس قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس: إنها تدعم الدعوات لتوجه الراغبين في القتال إلى أوكرانيا، بما في ذلك البريطانيون، لمواجهة الهجوم الروسي على كييف.
ويعتبر الموقف البريطاني، الأول من نوعه من الدول الداعمة لأوكرانيا، ويأتي بعد ساعات من إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنشاء فيلق “دولي” أجنبي للمتطوعين من الخارج.
في السياق، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في تغريدة اليوم الاثنين، إن أعضاء الحلف يزودون أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأوكراني في وقت سابق.
فيما أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها سجلت مقتل 102 مدني، بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية "أعلى بكثير".
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح جلسة المجلس "قُتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، خصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متنوعة والغارات الجوية. وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير".
يذكر أن أوكرانيا تشهد من 24 فبراير الحالي، عملية عسكرية روسية أتت بعد أيام على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، ومن ثم دخول قواته تحت ذريعة "حفظ السلام"، وحماية الناطقين باللغة الروسية، بحسب ما أعلنت موسكو.