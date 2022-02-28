تفاصيل مئات اليمنيين عالقون في أوكرانيا والحكومة تكتفي بتشكل لجنة للمتابعة

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أفادت مصادر إعلامية أن مئات اليمنيين عالقون على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بعدما غادروا كييف، بسبب تصاعد العمليات العسكرية قرب المدينة.
وقالت المصادر إن مواطنين يمنيين، من بينهم طلاب ومقيمون، غادروا كييف مع عائلاتهم، لكنهم يعانون ظروفا صعبة حيث لا يزال الكثير منهم عالقين في عدة مدن أوكرانية، وعلى الحدود مع بولندا.
وأضافت أن أوضاع اليمنيين العالقين في أوكرانيا سيئة للغاية، حيث إنهم يفترشون الأرض في الغابات الفاصلة بين بولندا وأوكرانيا، بينما تتجاهل الحكومة الشرعية مطالبات إجلائهم. وحسب تقديرات أولية، فإن هناك أكثر من ألف يمني في أوكرانيا، معظمهم طلاب.
وكانت السفارة اليمنية في بولندا قد أعلنت عن "تعليمات تفصيلية"، قالت فيها إن على اليمنيين الراغبين مغادرة أوكرانيا إلى بولندا الالتزام بها.
واكتفت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة أحوال الرعايا اليمنيين في أوكرانيا، في حين لا تمتلك الوزارة إحصاء رسميا لعددهم.
ويعاني الطلاب العرب بشكل عام في الأراضي الأوكرانية مع استمرار العملية العسكرية الروسية، وسط أوضاع أمنية غير مستقرة وارتفاع أسعار المواصلات إلى أرقام خيالية عجز الكثير منهم عن دفعها