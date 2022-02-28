مصرع قيادي حوثي رفيع و10 آخرين بغارة دقيقة لطيران التحالف استهدفت اجتماعاً لهم بصعدة

الإثنين 28 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل 11 حوثيًا، بينهم قيادي ميداني بارز، مساء الأحد، بغارة جوية للتحالف، استهدفت اجتماعًا للمليشيات الانقلابية في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.



وقالت مصادر عسكرية، إن القيادي الحوثي ‏"وهاج محمد عبدالله ثعيل"، قتل مع عشرة أخرين خلال استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف، في محافظة حجة.



وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي وهاج ثعيل، يعد واحدًا من أهم القيادات العسكرية للحوثيين، وأحد أذرعة القيادي المكنى بـ"أبو علي الحاكم".



وفي وقت سابق، الأحد، قتل ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي، بينهم أبو دغفل، عاتق جحاف، يحيى الهادي، بغارة جوية للتحالف، في محافظة حجة.



يأتي هذا بعد يومين، من مقتل القيادي الحوثي، المدعو "الشيخ غازي أمين القلعبة" قائد جبهة حيران، والذي قتل صباح الجمعة بغارة جوية لمقاتلات التحالف شمال مديرية عبس".



كما قتل عدد من قيادات مليشيا الحوثي، الجمعة الماضية بغارات للتحالف، بينهم القيادي "عبد الغني القطيب، ووديع القطيب، ومجاهد القاضي، ومحمد العامري".



ومنذ مطلع الشهر الجاري، تدور معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي شمال حجة، حيث قتل المئات من عناصر المليشيا بينهم عشرات القيادات الميدانية.