ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يقفز للصدارة في الثانية الأخيرة

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نجح نابولي في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه المثير على مضيفه لاتسيو بنتيجة 2-1.
المباراة لعبت بين الفريقين على ملعب "الأولمبيكو" في الجولة رقم 27 من الدوري الإيطالي.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، استطاع نابولي تسجيل هدف التقدم في المباراة عبر نجمه لورينزو إنسيني في الدقيقة 62.
ولكن، استطاع الإسباني بيدرو تسجيل هدف التعادل لمصلحة لاتسيو، وذلك في الدقيقة 88، غير أن فابيان رويز نجح في منح الفوز الثمين لنابولي بالثواني الأخيرة من اللقاء.
وبذلك، انتزع نابولي المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان، الوصيف الذي تعادل 1-1 مع ضيفه أودينيزي يوم الجمعة الماضي.
على الجانب الآخر، تلقت آمال لاتسيو بهذه الخسارة ضربة فيما يخص المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث استقر سابعا بـ43 نقطة.
جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022
نابولي – 57 نقطة
ميلان – 57 نقطة
إنتر ميلان – 55 نقطة
يوفنتوس – 50 نقطة
أتالانتا – 44 نقطة