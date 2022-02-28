نصائح للعروس لبشرة رائعة في أشهر قليلة

الإثنين 28 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تحتاج البشرة إلى رعاية مستمرة، لذلك تبحث الفتيات عن الجديد دائما في عالم العناية بالبشرة وكل ما يحافظ على نضارتها.

ونصحت خبيرة التجميل اللبنانية ميسون هلال، الفتيات خاصة المقبلات على الزواج بالذهاب إلى خبراء التجميل قبل 6 أشهر على الأقل من الزفاف

وقالت في تصريحات صحفية": "العناية تحتاج وقتاً لكي يظهر بريقك، ولا تحاولي صبغ شعرك كثيراً، كما عليك الالتزام بالمكياج الهادئ، نحن الآن في عصر العودة إلى الطبيعة ورفض المبالغات، مع اللجوء كل ما من شأنه إضاءة الوجه".

وأضافت: "يمكن للمرأة أن تهتم ببشرتها وشعرها في المنزل، المهم أن لا تهملهما، ومع ذلك أؤكد أن المرأة اللبناينة سيدة المناسبات تعرف كيف تهتم بمظهرها سواء من خلال مصفف شعر أو من خلال القيام بذلك بنفسها وعدد كبير من السيدات يعلمن على ما يناسبهن وكيفية تغيير إطلالتهن"

وأشارت إلى ضرورة الاعتناء بالعيون والرموش، مضيفا: "تعتبر العيون الجزء الأجمل في وجه الأنثى، الذي يلفت النظر، ناصحة بوضع الأيشدو اللامع الفضي أو الذهبي والبرونزي في زوايا العينين"، مشددة كذلك على ضرورة تخفيف مادة البودرة عن البشرة.

وفيما يتعلق بموضة تصفيف الشعر، قالت: "(الكعكة)، الجدائل، كذلك الشعر الأملس".

ومنذ نعومة أظافرها أحبت ميسون الجمال، وفي عمر الـ14 سنة دخلت هذا العالم، قبل أن تثقله بالعلم حيث درست الإخراج في الجامعة اللبنانية كلية الفنون، لتنطلق إلى خطوة جديدة من العمل مع الممثلين لاسيما ممثلي المسرح، إذ بأناملها تحدد ما سيكون عليه وجههم وشعرهم.

وشاركت في برنامج "العندليب من يكون"، وهو برنامج مسابقات لاختيار أفضل شخص يجسد المطرب الأسطورة عبد الحليم حافظ شكلا وصوتا ويمنح الفائز فرصة الظهور وبطولة مسلسل درامي.