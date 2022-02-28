مئات الآليات.. روسيا تزحف على كييف برتل عسكري ضخم

الإثنين 28 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت صور أقمار صناعية تقدم رتل عسكري روسي ضخم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف مع اقتراب الصراع من يومه الخامس.

وقالت شركة أمريكية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت اليوم الأحد أظهرت أرتالا من القوات البرية الروسية تتحرك صوب العاصمة الأوكرانية كييف من مسافة نحو 64 كيلومترا.

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز، التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدى أسابيع، إن الصور أظهرت أن هذه الأرتال تضم مئات العربات العسكرية.

ولم يتسن التحقق من هذه الصور بشكل مستقل.

ويحاول الجيش الروسي الوصول إلى العاصمة كييف منذ انطلاق العمليات العسكرية الخميس الماضي.

وكان القوات الروسية قد أعلنت السبت حصار كييف من الغرب، وأكدت تقارير استخباراتية بريطانية تمركز القوات الروسية على بعد 30 كيلومترا من العاصمة

ويأتي التطور الميداني في وقت اعترافت فيه وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بوقوع أسرى من جنودها في أوكرنيا.

الخطوة رافقت كذلك قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوة الردع الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى مع تدفق المساعدات العسكرية على أوكرانيا من دول غربية.

وفيما تتسارع الوقائع على الأرض تجري محاولات حثيثة لبدء جولة مفاوضات في بيلاروسيا بين كييف وموسكو.

ورغم إعلان أوكرانيا بدأ المفاوضات نفت روسيا الأمر لكن وفدها وصل في وقت سابق إلى بيلاروسيا.