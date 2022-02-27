إصلاحها سيكلف 3 مليار دولار.. روسيا تدمر أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر في العالم

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تسبب الهجوم العسكري الروسي، على مطار هوستوميل بالقرب من كييف، في تدمير طائرة الشحن الأكبر في العالم.

أعلن ذلك شركة “أوكروبورونبروم ” الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز أنتونوف 225 مريا الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا”.

وأضافت: “حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف”.

وذكرت أن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتاً طويلاً.