الحكومة تقر صرف رواتب الموظفين بانتظام عبر "كاك بنك" بدلا عن مصرف الكريمي

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية الأحد، اجراءات جديدة بشأن صرف مرتبات موظفي القطاع العام المدني للأشهر القادمة في المحافظات المحررة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي بدلا عن مصرف الكريمي.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن مصدر في الوزارة المالية قوله إن وزارته اعتمدت صرف رواتب موظفي القطاع المدني في المحافظات المحررة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك"، على أن تتضمن أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول.

وأضاف أن الوزارة اتفقت مع "كاك بنك" بصرف الرواتب بانتظام عبر نقاط صرف تابعة له شريطة التقيد بتسليم المستفيدين المرتبات بشخصهم يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية لكل مستفيد سارية المفعول، وتسليم لورثة المتوفيين من خلال الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول.

وأكد أن الاتفاقية تخضع للقوانين واللوائح والأنظمة الحكومية التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات البنك المركزي اليمني، مرحبة بالبنوك التي لديها القدرة بصرف المرتبات بانتظام على أن يكون مقرها الرئيسي في عدن.