وزير الدفاع يشدد على أهمية إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدا عن التجاذبات السياسيةج

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شدد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، الأحد، على أهمية إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدا عن الصراعات والتجاذبات السياسية التي لا تخدم سوى أعداء الوطن.

جاء ذلك خلال استقباله عدد من الطلاب الخريجين من الكليات العسكرية المصرية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال المقدشي، إن "المؤسسة العسكرية ستظل الركن الحصين لليمن والدرع المتين لاستعادة دولته وحماية أمنه واستقراره وثوابته ومكتسباته، وهي المعول عليها الحفاظ على مبادئ وأهداف الثورة السبتمبرية الأكتوبرية ومواجهة مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني الإرهابي".

وأضاف، أن مؤسسة الجيش تتجسد فيها الوحدة واللحمة الوطنية تحت راية الجمهورية اليمنية وتتاح فيها فرص القيادة والانتساب أمام جميع أبناء الوطن من مختلف المناطق والمحافظات.

وتابع: "أبطال الجيش وإلى جانبهم أحرار المقاومة وكل الشرفاء من أبناء الوطن يخوضون المعركة الوجودية مع مليشيا التمرد والإرهاب منطلقين من واجباتهم الدستورية وعقيدتهم الوطنية وصدق الولاء والانتماء لليمن والعروبة، تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة رئيس الجمهورية وبدعم واسناد فاعل من التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات.

وحث وزير الدفاع، الخريجين على الالتزام والوفاء للقسم والشرف العسكري ونقل المعارف والتجارب إلى الميادين والمواقع التي سينتقلون إليها، مشيرا إلى ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية لمنتسبي القوات المسلحة والمقاتلين.

وأشار إلى أهمية استمرار عملية بناء وتطوير مؤسسة الجيش ورفع كفاءة منتسبيها وإعدادهم معنويا وقتاليا وتأهيلهم وبناء قدراتهم لبناء جيش متسلح بالمعرفة والعلوم إلى جانب التأهيل العملي والميداني الذي يخوضه القادة والأبطال في مختلف ميادين القتال واستبسالهم في مقارعة فلول الكهنوت والظلام.