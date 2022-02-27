قصف هستيري حوثي على عدد من الأحياء السكنية بمدينة تعز بعد انكسار مليشياتهم في الجبهة الشرقية

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تعز

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تشن مليشيات الحوثي الانقلابية، منذ ظهر اليوم الأحد، قصفا هستيريا على عدد من الأحياء السكنية بمدينة تعز، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي الإيرانية، قصفت أحياء متفرقة في منطقة وادي القاضي، والضربة، والمعلمين، والشماسي، بعدد من قذائف المدفعية.

وخلف القصف الحوثي أضرارا مادية في المنازل والممتلكات، ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، وفق شبكة تعز.

وكانت قوات الجيش والمقاومة، شنت الجمعة هجوما على مواقع مليشيا الحوثي الايرانية في الجبهة الشرقية للمدينة.

وقال إعلام اللواء 22 ميكا إن قواتهم حققت تقدما ميدانيا بوادي صالة بالإضافة إلى إحكام سيطرتهم على مواقع في جهبتي القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق مدينة تعز.

وأحرزت القوات تقدما ملحوظا على حساب مليشيا الحوثي التي تقهقرت أمام الضربات القوية والمركزة.

وفي غرب وشمال تعز أصيبت أم واثنان من أبنائها بشظايا قذيفة لمليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الا حد في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غربي تعز، بينما أصيبت طفلة برصاص قناص شمال المدينة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا استهدفت منزلا في منطقة العبدلة بقذيفة، نتج عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها، أحدهم بترت يده وجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج.

كما أصيبت الطفلة مريم الزبيري 12 عاما بطلقة قناص للمليشيا الحوثية استقرت بالرأس شمال المدينة وتم إسعافها لتلقى العلاج.