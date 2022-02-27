خلية الأزمة توضح شرطان أمام اليمنيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قدرت اللجنة الحكومية (خلية الأزمة) الخاصة باليمنيين في أوكرانيا،عدد اليمنيين هناك بنحو 600 شخص.

وقالت في بيان إنها لا تمتلك إحصائية رسمية لعدد مواطني الجمهورية اليمنية الموجودين في البلد الأوروبي الذي يشهد حرباً إثر غزو للجيش الروسي بدأ صباح الخميس الماضي.

وتوضيحا لكيفية المغادرة من اوكرانيا أشارت اللجنة إلى أن السلطات البولندية تسمح بدخول جميع اليمنيين إلى مراكز الإيواء الحدودية، وتمهل الشخص 15 يوماً ليثبت أنه سيغادر إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب منه حجز تذكرة الطيران والتأشيرة وبهذان الشرطان يسمح له بالذهاب إلى المطار.

وعن عدد اليمنيين داخل مراكز الإيواء هذه قال البيان إنه يوجد شخص واحد فقط حتى الآن، مرجعاً سبب ذلك إلى أن الكثيرين لم يتمكنوا من الوصول إلى المعابر نظراً للازدحام.

الى ذلك نقلت اللجنة عن مقيمين في أوكرانيا،قولهم أن عدد اليمنيين في البلد الأوروبي يصل مع أسرهم إلى 600 مواطن.

وأضافت اللجنة، أنها وضعت قبل أيام استمارة تسجيل إلكترونية في محاولة لحصر عدد اليمنيين هناك، سجل فيها حتى الآن 291 شخصاً.

وأكدت حصولها على صور جوازات 37 مواطناً يملكون إقامات في دول الخليج والولايات المتحدة وتركيا ويمكنهم المغادرة إلى محل إقامتهم، كما تلقت طلبات من 11 مواطناً للحصول على تأشيرات دخول للأراضي المصرية، وقد أرسلتها للجانب المصري وتنتظر الرد.

وتشهد أوكرانيا منذ الخميس الماضي حرباً دامية إثر غزو شنه الجيش الروسي تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأوكرانيين والقاطنين في البلاد، وسط تحذيرات من مخاطر اقتصادية وإنسانية لأول حرب يشهدها بلد أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، قد يتجاوز مداها دول أوروبا إلى العالم.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية اعلنت عن تشكيل خلية أزمة لإجلاء اليمنيين في أوكرانيا برئاسة سفيرة اليمن في بولندا ميرفت مجلي.

وقالت وكالة سبأ يوم السبت، إن رئيس الوزراء معين عبدالملك أجرى اتصالا بالسفيرة مجلي تابع خلاله عمليات تأمين سلامة الطلاب والمواطنين اليمنيين والجهود المبذولة في هذا الجانب من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسفارة اليمن في بولندا، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكدت مجلي "أنه حتى اللحظة ولله الحمد لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين المقيمين او الطلاب اليمنيين في أوكرانيا، ويتم العمل على تأمين دخولهم الى بولندا عبر المنافذ كنقطة عبور" وفقا للوكالة.