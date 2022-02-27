ترمب وتصرحاته المثيرة للجدل التي تشيد بـ«ذكاء» بوتين... ويصف قادة الغرب بـ«الأغبياء جداً» مأرب..منظمة صدر تقيم دورة تدريبية في التغطية الإعلامية القضايا حقوق الإنسان تفاصيل نجوم روسي كثيف على كييف وانفجارات قوية وضخمة ومعارك ضاربة حتى الحظة أين هي القوات الروسية من كييف الآن؟ وماذا تروج المصادر الأمريكية في هذا الشأن الإرياني: نهب الحوثي لممتلكات المواطنين تصعيد خطير ينهي أي فرص للحوار احرق زوجته ونجله بمادة البنزين ومنع اسعافهما حتى تفحمت جثتهما.. تفاصيل ثاني جريمة تهز الضالع خلال شهر ألمانيا وهولندا تكشفان عن تحركٍ جديدٍ لهما تجاه أوكرانيا عسكرياً تفاصيل الهزيمة القاسية التي منيت بها المليشيات اليوم جنوبي «مـأرب» خدعة حوثية جديدة للقضاء على ما تبقى من ابناء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات ومصادر أمنية تطلق تحذيراً هاما للآباء والأمهات لبحرية الفرنسية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها للحوثيين
أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً إياه بـ«الذكي»، بينما انتقد قادة الغرب الذين اعتبرهم «أغبياء جداً»، وذلك في خطاب ألقاه مساء السبت خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأميركيين في أورلاندو بفلوريدا.
وقال ترمب: «المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي»، مضيفاً «المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جداً»، معتبراً أن «ضعف» خلفه الرئيس الديموقراطي جو بايدن، هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف الرئيس السابق خطابه الذي استمر 86 دقيقة: «كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا لو لم يتم تزوير انتخاباتنا».
وترك ترمب الجمهور في حالة من عدم اليقين بشأن رغبته في مواجهة بايدن شخصيا للفوز بالرئاسة، لكنه لمح إلى ترشح محتمل في عام 2024 بقوله «فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى»، مقدماً هزيمته في عام 2020 على أنها نصر