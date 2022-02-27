ترمب وتصرحاته المثيرة للجدل التي تشيد بـ«ذكاء» بوتين... ويصف قادة الغرب بـ«الأغبياء جداً»

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً إياه بـ«الذكي»، بينما انتقد قادة الغرب الذين اعتبرهم «أغبياء جداً»، وذلك في خطاب ألقاه مساء السبت خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأميركيين في أورلاندو بفلوريدا.

وقال ترمب: «المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي»، مضيفاً «المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جداً»، معتبراً أن «ضعف» خلفه الرئيس الديموقراطي جو بايدن، هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس السابق خطابه الذي استمر 86 دقيقة: «كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا لو لم يتم تزوير انتخاباتنا».

وترك ترمب الجمهور في حالة من عدم اليقين بشأن رغبته في مواجهة بايدن شخصيا للفوز بالرئاسة، لكنه لمح إلى ترشح محتمل في عام 2024 بقوله «فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى»، مقدماً هزيمته في عام 2020 على أنها نصر