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مأرب..منظمة صدر تقيم دورة تدريبية في التغطية الإعلامية القضايا حقوق الإنسان

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أقامت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى اليوم السبت دورة تدريبية بعنوان (التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان) تستهدف 20 صحفياً وصحفية في محافظة مأرب.

وتهدف الدورة لإكساب الصحفيين مهارات تناول قضايا حقوق الإنسان، وتعريفهم بدور وسائل الإعلام في حماية الحقوق والحريات وصونها من خلال تدريبهم على الكتابة المتخصصة في القضايا الإنسانية، ومهارات معالجتها من زوايا إنسانية مختلفة.

وتأتي هذه الدورة ضمن مخرجات الورشة السابقة التي نفذتها المنظمة بداية فبراير الجاري، حول "مسؤولية الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناصرة ضحايا الانتهاكات".

وسيزود الصحفيون بمعلومات حول القوانين الدولية والإنسانية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مهارات التعامل الموضوعي المهني مع قضايا حقوق الإنسان المحلية ومساعدة الصحفيين في التعامل مع الإعلام الرقمي واستغلاله في تسويق القضايا الإنسانية للمجتمع الدولي والجهات ذات الاختصاص.

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