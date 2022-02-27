ترمب وتصرحاته المثيرة للجدل التي تشيد بـ«ذكاء» بوتين... ويصف قادة الغرب بـ«الأغبياء جداً» مأرب..منظمة صدر تقيم دورة تدريبية في التغطية الإعلامية القضايا حقوق الإنسان تفاصيل نجوم روسي كثيف على كييف وانفجارات قوية وضخمة ومعارك ضاربة حتى الحظة أين هي القوات الروسية من كييف الآن؟ وماذا تروج المصادر الأمريكية في هذا الشأن الإرياني: نهب الحوثي لممتلكات المواطنين تصعيد خطير ينهي أي فرص للحوار احرق زوجته ونجله بمادة البنزين ومنع اسعافهما حتى تفحمت جثتهما.. تفاصيل ثاني جريمة تهز الضالع خلال شهر ألمانيا وهولندا تكشفان عن تحركٍ جديدٍ لهما تجاه أوكرانيا عسكرياً تفاصيل الهزيمة القاسية التي منيت بها المليشيات اليوم جنوبي «مـأرب» خدعة حوثية جديدة للقضاء على ما تبقى من ابناء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات ومصادر أمنية تطلق تحذيراً هاما للآباء والأمهات لبحرية الفرنسية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها للحوثيين
أقامت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى اليوم السبت دورة تدريبية بعنوان (التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان) تستهدف 20 صحفياً وصحفية في محافظة مأرب.
وتهدف الدورة لإكساب الصحفيين مهارات تناول قضايا حقوق الإنسان، وتعريفهم بدور وسائل الإعلام في حماية الحقوق والحريات وصونها من خلال تدريبهم على الكتابة المتخصصة في القضايا الإنسانية، ومهارات معالجتها من زوايا إنسانية مختلفة.
وتأتي هذه الدورة ضمن مخرجات الورشة السابقة التي نفذتها المنظمة بداية فبراير الجاري، حول "مسؤولية الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناصرة ضحايا الانتهاكات".
وسيزود الصحفيون بمعلومات حول القوانين الدولية والإنسانية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مهارات التعامل الموضوعي المهني مع قضايا حقوق الإنسان المحلية ومساعدة الصحفيين في التعامل مع الإعلام الرقمي واستغلاله في تسويق القضايا الإنسانية للمجتمع الدولي والجهات ذات الاختصاص.