تفاصيل نجوم روسي كثيف على كييف وانفجارات قوية وضخمة ومعارك ضاربة حتى الحظة

الأحد 27 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليلة الأحد، بوقوع انفجار ضخم في ضاحية فاسيلكيف، جنوب غرب العاصمة كييف، ناتج عن صاروخ استهدف مخزنا للوقود.

وبحسب عمدة فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش، فقد تعرضت المدينة والمطار إلى "قصف عنيف بالصواريخ الباليستية". وقال إن "العدو يريد تدمير كل شيء من حوله، لكنه لن ينجح".

وبسبب القصف والانفجار في مستودع الوقود في فاسيلكيف، وهي بلدة تقع على بعد 40 كيلومترًا جنوبي العاصمة، طلبت سلطات مدينة كييف من السكان إغلاق نوافذهم بإحكام، مشيرة إلى أن الرياح يمكن أن تحمل الدخان والمواد الضارة إليهم.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسماع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من العاصمة كييف، كما وردت معلومات عن انفجار ضخم في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

في غضون ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إن عدد جنود الاحتياط في قوات دفاع الإقليم بلغ 37 ألفاً. وفي تطور آخر، ذكرت مواقع إخبارية أوكرانية أن بوابة الحكومة الروسية تواجه هجمات إلكترونية على "نطاق غير مسبوق".

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وقالت وسائل إعلام أوكرانية محلية، في وقت سابق ليلة الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تخطط لهجوم وشيك على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة، من أكثر من جبهة، وسط معارك محتدمة في ضواحي المدينة.

وأشارت تقارير متعددة إلى أن القوات الروسية على وشك شن غارات جوية مكثفة وهجمات صاروخية على كييف، وفق ما نقل مراسل سكاي نيوز عربية عن وسائل إعلام أوكرانية.

وذكر موفد سكاي نيوز عربية من كييف، نقلا عن عضو البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلينكو قوله: "خلال 30-60 دقيقة ستتعرض كييف لهجوم غير مسبوق. روسيا ستضربنا بكل ما لديها".

وسمع دوي إطلاق نار في وسط العاصمة كييف، غير بعيد عن المباني الحكومية، كما دوت صفارات الإنذار مجددا في المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بأن الجيش الروسي ينفذ عمليات إنزال جوي جنوب غرب كييف.

وقال محافظ مدينة ميكولايف أوبلاست، فيتالي كيم، إن الدبابات الروسية هاجمت المدينة، وكانت تتحرك في طرقاتها، وفق ما أفادر مراسل سكاي نيوز عربية في كييف.

وذكر أن الااشتباكات تواصلت في مدينة خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا، فق وقت تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انقطاع الكهرباء عن محطة القطار المركزية في كييف بسبب الاشتباكات