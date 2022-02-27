أين هي القوات الروسية من كييف الآن؟ وماذا تروج المصادر الأمريكية في هذا الشأن

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ذكر مسؤول عسكري أمريكي بارز أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن أكثر من 50 بالمئة من القوة القتالية الروسية المنتشرة على طول الحدود الأوكرانية قد دخلت أوكرانيا.
ولم يوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عدد القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة قدرت إجمالي القوات الروسية المنتشرة بالقرب من أوكرانيا بأكثر من 150 ألفا.
وصرح المسؤول بأن القوات الروسية المتقدمة تقف على بعد حوالي 30 كيلومترا خارج كييف حتى يوم السبت، وأن عددا غير محدد من عناصر الاستطلاع العسكرية الروسية قد دخلوا العاصمة الأوكرانية.
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت إن القوات الروسية تتجاوز المدن الأوكرانية الكبرى وتكتفي بتطويقها وعزلها.
يشار هنا إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن قواتها نفذت عملية إنزال جوي ناجحة في منطقة مطار غوستوميل في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وسيطرت على هذا المطار