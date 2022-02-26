احرق زوجته ونجله بمادة البنزين ومنع اسعافهما حتى تفحمت جثتهما.. تفاصيل ثاني جريمة تهز الضالع خلال شهر

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقدم مواطن على احراق زوجته ونجله بعد صب مادة البنزين، ومنع اسعافهما حتى تفحمت جثتهما، في محافظة الضالع، في ثاني جريمة وحشية هزّت المحافظة الضالع بأقل من شهر واحد.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية متطابقة، أقدم يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، أحد المواطنين المنحدرين من قرية العُطرية الواقعة بالقرب من مدينة سناح 5 كيلومتر جنوبي مدينة قعطبة مركز المديرية، بصب مادة البنزين على جسد زوجته وابنه البالغ من العمر (9 أعوام)، وأشعل النار فيهما.

وافادت المصادر، أن الزوجة استغاثت بالسكان لإنقاذهما من النيران التي اشتعلت فيهما إلا أن الزوج منع الناس من الاقتراب وظل يراقبهما حتى توفيا تفحما.

وذكرت المصادر ان الاب برر جريمته إلى تلقيه شكوى من أحد اهالي القرية بارتكاب نجله خطأ بسيطا بحق الشاكي، ليلجأ إلى استخدام هذه الطريقة في التأديب.

وأما بشأن احراقه للأم، قال إنها حاولت التدخل بمنعه وجعلت نفسها مكان نجلها فصب مادة البنزين عليهما واشعل النار فيهما بدم بارد.

وفي مطلع فبراير الجاري، أقدم رجل من سكان قرية "لكمة لشعوب" بالمحافظة نفسها، على ذبح طفله الرضيع بآلة المنجل "الشريم" وفصل رأسه عن جسده في فناء مزرعته بسبب "خلاف مع زوجته".

وأثارت الحادثة استياءً واسعاً على مواقع التواصل، وعبر الكثير من المواطنين عن غضبهم لهذه الجريمة المروعة، وسط مطالب شعبية بتنفيذ اقسى عقوبة بحق الجاني.