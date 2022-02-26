احرق زوجته ونجله بمادة البنزين ومنع اسعافهما حتى تفحمت جثتهما.. تفاصيل ثاني جريمة تهز الضالع خلال شهر ألمانيا وهولندا تكشفان عن تحركٍ جديدٍ لهما تجاه أوكرانيا عسكرياً تفاصيل الهزيمة القاسية التي منيت بها المليشيات اليوم جنوبي «مـأرب» خدعة حوثية جديدة للقضاء على ما تبقى من ابناء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات ومصادر أمنية تطلق تحذيراً هاما للآباء والأمهات لبحرية الفرنسية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها للحوثيين سلطات مأرب: المشتقات النفطية والغاز لم تتوقف عن صنعاء يوما واحدا والأزمة هناك مفتعلة احتفال بتوديع دفعة جديدة من مبتوري الأطراف بعد تلقي العلاج والتأهيل بسلطنة عمان قوات بلد آخر تقاتل بجانب روسيا في أوكرانيا ورئيسها يعترف خطر حقيقي يهدد العالم العربي من اليمن الى تونس بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكني وسط العاصمة الأوكرانية كييف؟ موسكو تزعم انه «ليس روسياً»
أقدم مواطن على احراق زوجته ونجله بعد صب مادة البنزين، ومنع اسعافهما حتى تفحمت جثتهما، في محافظة الضالع، في ثاني جريمة وحشية هزّت المحافظة الضالع بأقل من شهر واحد.
وبحسب مصادر محلية وإعلامية متطابقة، أقدم يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، أحد المواطنين المنحدرين من قرية العُطرية الواقعة بالقرب من مدينة سناح 5 كيلومتر جنوبي مدينة قعطبة مركز المديرية، بصب مادة البنزين على جسد زوجته وابنه البالغ من العمر (9 أعوام)، وأشعل النار فيهما.
وافادت المصادر، أن الزوجة استغاثت بالسكان لإنقاذهما من النيران التي اشتعلت فيهما إلا أن الزوج منع الناس من الاقتراب وظل يراقبهما حتى توفيا تفحما.
وذكرت المصادر ان الاب برر جريمته إلى تلقيه شكوى من أحد اهالي القرية بارتكاب نجله خطأ بسيطا بحق الشاكي، ليلجأ إلى استخدام هذه الطريقة في التأديب.
وأما بشأن احراقه للأم، قال إنها حاولت التدخل بمنعه وجعلت نفسها مكان نجلها فصب مادة البنزين عليهما واشعل النار فيهما بدم بارد.
وفي مطلع فبراير الجاري، أقدم رجل من سكان قرية "لكمة لشعوب" بالمحافظة نفسها، على ذبح طفله الرضيع بآلة المنجل "الشريم" وفصل رأسه عن جسده في فناء مزرعته بسبب "خلاف مع زوجته".
وأثارت الحادثة استياءً واسعاً على مواقع التواصل، وعبر الكثير من المواطنين عن غضبهم لهذه الجريمة المروعة، وسط مطالب شعبية بتنفيذ اقسى عقوبة بحق الجاني.