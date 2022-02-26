ألمانيا وهولندا تكشفان عن تحركٍ جديدٍ لهما تجاه أوكرانيا عسكرياً

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أعربت ألمانيا عن استعدادها لفرض قيود محددة على روسيا في استخدام “سويفت” للحوالات المالية بين المصارف.
ألمانيا تكشف عن تحرك جديد لها تجاه أوكرانيا
وقال وزيرا الخارجية أنالينا بيربوك والاقتصاد روبرت هابيك في بيان مشترك: “نعمل على إيجاد طريقة للحد من الأضرار الجانبية لاستبعاد روسيا من سويفت. ما نحتاجه تقييد محدد”.
وقال البيان: “سنرسل الأسلحة المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر لأوكرانيا في أسرع وقت”.
وأضاف: “سنقدم 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر لدعم أوكرانيا”.
إلى ذلك، قال المستشار الألماني: “هجوم روسيا على أوكرانيا نقطة تحول تهدد نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية”.
من جهته، جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة الدول الأوروبية لاستبعاد روسيا من نظام “سويفت”.
كما أكدت وزارة الدفاع الهولندية، أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات، وفق ما أوردته رويترز.