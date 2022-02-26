تفاصيل الهزيمة القاسية التي منيت بها المليشيات اليوم جنوبي «مـأرب»

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية خوض معاركها القتالية على امتداد خط المواجهات العسكرية جنوبي محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن العميد الركن علي الفرزعي قولة بأن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك بطولية صباح اليوم السبت، إثر محاولة هجوم للمليشيا.

وأوضح أن المعارك تركزت في مواقع بجبهتي "ملعاء" و"أم ريش" تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الإيرانية قتلى وجرحى وخسائر أخرى في المعدات.

وأضاف العميد الفرزعي أن المليشيا في هجومها حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها في الفترة الأخيرة، إلا أنها منيت بهزيمة كبيرة على أيدي الأبطال.

وأشاد بالدور الكبير لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي دمرت أربع عربات مدرعة، وسبعة أطقم قتالية تابعة للمليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.