سلطات مأرب: المشتقات النفطية والغاز لم تتوقف عن صنعاء يوما واحدا والأزمة هناك مفتعلة

السبت 26 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أن أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي الإيرانية مفتعلة، وأن محافظة مأرب ملتزمة بتزويد جميع اليمنيين دون استثناء بالخدمات الأساسية المتوفرة لديها من الغاز والمشتقات النفطية.

وقال الوكيل مفتاح في تصريح لـ"الثورة نت" إن محافظة مأرب لم تتوقف يوما عن تزويد جميع المحافظات بمادة الغاز أو المشتقات النفطية الأخرى، دون النظر إلى التقسيمات الجغرافية أو الاعتبارات السياسية أو المذهبية التي أفرزتها الحرب.

واعتبر ما تقوم به مأرب في هذا الصدد يُعدُّ واجباً دينياً ووطنياً مقدساً، وحقاً إنسانياً لكل يمني في ثروات البلاد، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة ونهجها الثابت في إدارة وتوزيع حصص الغاز والنفط على جميع المحافظات مهما واجهت من تحديات أو ضغوطات أو مؤامرات لإثنائها عن هذا النهج الثابت.

وقال إن محافظة مأرب وقيادتها ملتزمة بالقيام بجميع مسؤولياتها وأدوارها الوطنية التاريخية تجاه اليمن وجميع أبنائه في كافة الاتجاهات وعلى مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني أو الخدمي.

وأضاف: "مأرب على الصعيد السياسي وقفت مع الشرعية الدستورية ودافعت عنها وحافظت على مؤسساتها السيادية منذ اللحظة الأولى لانقلاب مليشيات الحوثي الإيرانية على الدولة اليمنية، وأخذت على عاتقها مسؤوليات وطنية كبرى في التصدي للانقلاب الحوثي، ومنها تشكلت النواة الأولى لمشروع المقاومة ضد هذا الانقلاب الدموي المدعوم من طهران".

أما على الصعيد الإنساني فأكد الوكيل مفتاح أن مأرب استقبلت خلال سنوات الحرب الماضية ملايين النازحين والمهجّرين من جميع المحافظات اليمنية وآوتهم، وتغلبت على الكثير من الصعوبات والتحديات في سبيل تأمين احتياجاتهم الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية لهم بإمكانياتها البسيطة وبنيتها التحتية المحدودة.

وأوضح الدكتور مفتاح قيادة محافظة مأرب ورغم ما تبذله من جهود لاتزال تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، وتعترضها جملة من العقبات في مواجهة الضغط الشديد على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في المحافظة في ظل استمرار توافد آلاف النازحين القادمين إلى مأرب بشكل شبه يومي.

وقال إن لجنة النفط والغاز في المحافظة وبتوجيهات من محافظ المحافظة تبذل جهودا كبيرة لتغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتنسق باستمرار مع كل الجهات المعنية لمعالجة كافة الإشكالات وتلافي جوانب القصور والاختلالات أولاً بأول.

واستنكر الوكيل مفتاح بعض الحملات الإعلامية المشبوهة والأصوات المأجورة التي تمارس التضليل والتزييف والتحريف المتعمد في بعض القضايا والملفات والمطالب، بهدف استهداف مأرب وقيادتها وتشويهها، والسعي للنيل من أدوراها الوطنية في مواجهة المد الإيراني والتصدي لأذرعه وإفشال مخططاته التخريبية وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة.

ودعا في ختام تصريحه جميع الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل إلى عدم الانجرار وراء الحملات المشبوهة، والتحري والتثبت وتقصي الحقائق قبل النشر واستشعار خطورة المرحلة الراهنة، والمؤامرات القذرة التي تتربص باليمن عموما ومحافظة مأرب بشكل خاص في كل ما يتم تداوله ونشره.